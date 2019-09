PRONAĐENA MU ‘VEJPING’ TEKUĆINA U PLUĆIMA: Muškarac iz Britanije je prva osoba koja je umrla zbog e-cigareta

Usprkos strahovima, stručnjaci drže da bi vejping trebalo smatrati daleko manje štetnih od pušenja običnih cigareta

Vjeruje se da je Britanac Terry Miller (57) iz Newcastla prva osoba na svijetu koja je umrla od bolesti pluća za koju se sumnja da je povezana s tzv. “vejpanjem” e-cigareta, piše Mirror. Naime, 57-godišnjak umro je 2010. godine nakon što mu se razvila opaka bolest lipoidna pneumonija, vrlo rijetko stanje koje se javlja kada masne čestice uđu u pluća. Liječnici su rekli da je riječ o ulju iz vaping tekuće jer je upravo ta tekućina pronađena na Terryjevim plućima.

Britančeva supruga Glynis Miller poziva na novu istragu smrtu njenog muža nakon što je tvrdnja da je umro od vejpanja e-cigareta došla do nje. Žena vjeruje da je muževa navika vejpanja ubrzala njegovu smrt dok je on vjerovao da će mu e-cigarete pomoći jer su bolje od pušenja klasičnih cigareta. O ovom slučaju se ponovno govori nakon što je Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency objavila da je vejping pogodio i ugrozio zdravlje 200 britanskih korisnika e-cigareta. U SAD-u postoji bojazan da je 13 ljudi umrlo od vejpinga te da se više od 800 njih razboljelo.

Stručnjaci i dalje zagovaraju e-cigarete u usporedbi s ‘klasičnim’ cigaretama

Usprkos strahovima, stručnjaci drže da bi vejping trebalo smatrati daleko manje štetnih od pušenja običnih cigareta. Međutim, Glynis tvrdi da e-cigarete “uljuskaju ljude u lažnom osjećaju sigurnosti”. Kazala je da ju je liječnik odveo u sobu dok se stanje njenog supruga pogoršalo te joj rekao da je siguran da je njegovo stanje uzrokovano e-cigaretama. “Ljudi me pitaju mislim li da su e-cigarete uzrok smrti mog supruga? Ne mogu sa sigurnošću reći da jesu, ali su pridonijele njegovoj smrti i pogoršanju stanja zdravlja”, kazala je.

Žena vjeruje da njen muž ne bi umro u 57.godini da nije vejpao e-cigarete, no mnogi stručnjaci tvrde da je upravo vejping pomogao tisućama pušača da prestanu s tom groznom navikom i ovisnošću. John Newton, profesor s NHS-a, kaže da e-cigarete nisu bez rizika, ali da su daleko manje štetne od pušenja. Smatra da bi bilo tragično da pušači koji bi htjeli prestati pušiti to ne učine uz pomoć e-cigareta zbog strahova. Uslijed sve veće zabrinutosti zbog sigurnosti ljudi, stručnjaci sada traže da nacionalni sustav zabilježi svaki problem povezan s e-cigaretama, piše Sunday Times.

E-cigarete zabranjene su u Brazilu, Tajlandu, Indiji i Singapuru.

