PRONAĐENA MOMČAD IZGUBLJENA U SPILJI U TAJLANDU: Devet dana nakon nestanka, svih 13 mladića su živi, spašavanje je u tijeku

Tajlandski spasilački timovi pronašli su dvanaestero nestalih dječaka i pomoćnika trenera u kompleksu spilja, a pronađeni pokazuju “znakove života” devet dana nakon što su nestali, otkrio je u ponedjeljak guverner provincije Chiang Rai.

“Tajlandska mornarica pronašla je svih trinaestero, sa znakovima života”, rekao je Narongsak Osottanakorn. Desetak dječaka u dobi od 11 do 16 godina i njihov 25-godišnji trener lokalne momčadi posjetili su pećinu nakon treninga prošle subote. Od tada nisu viđeni, no njihovi bicikli su pronađeni na ulazu u kompleks. Svi su na sigurnom no misija nije završena, rekao je guverner, a piše BBC. “Naša misija je pronaći, spasiti i vratiti. Zasad smo ih samo našli. Idući korak je izvući ih iz spilje i odvesti ih doma”. Vjeruje se da se nakon obilne kiše podignula razina vode unutar špilje i blokirala im izlaz. Spasiocima će najveći problem biti izbacivanje vode iz spilje. Guverner je najavio da će u međuvremenu poslati liječnike i medicinske sestre da provjere zdravstveno stanje dječaka i trenera.