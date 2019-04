PROJEKCIJE REZULTATA IZBORA: HDZ osvaja 5 mandata, SDP 3, nekoliko manjih stranaka iznenadilo dobrim rezultatom

39 days to go until the European Parliament election #EP2019. Our current seat estimate from our daily updated seat tracker on https://t.co/IjpYWLuFFZ (incl. UK):

EPP~178 seats

S&D~144

ALDE~99

ECR~65

Greens/EFA~55

New~50

Salvini All.~48

GUE/NGL~47

ENF~32

M5S~22 seats#pollofpolls pic.twitter.com/m6av8mS2K5

— pollofpolls.eu (@pollofpolls_EU) April 17, 2019