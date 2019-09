PROGOVORIO POMORAC S POTONULOG BRODA: Kompanija je već kažnjena zbog osmero poginulih; ‘Kapetan je imao samo 90 minuta…’

Upravitelj stroja iz Rijeke prije je radio na Bourbon Rhodeu koji je potonuo u Atlaniku, a sada je ispričao svoja iskustva

Traje potraga za 11 članova posade tegljača “Bourbon Rhode” koji je potonuo u Atlantiku. Zapovjednik posade ovog broda je iz Šibenika. Sve je manje vremena, no vrijeme se smiruje. Upravitelj stroja iz Rijeke koji je ranije radio na ovom brodu dao je svoju analizu događaja, ali i iskustvo s kompanijom za portal morski.hr.

Zrakoplovi su primijetili prevrnuti spasilački brod, a neki pomorci kažu da se ne radi o “brodu za spašavanje”. “Nije čamac za spašavanje ili lifeboat nego je “fast rescue boat” koji se ne koristi u ovakvim situacijama i sigurno se nitko od njih nije ukrcao na njega. To je zapravo dobra vijest, jer ako su struja i valovi odnijeli FRB u tom pravcu, znači da su i splavi za spašavanje tamo u blizini. Ako su uspjeli napustiti brod, a vjerujem da jesu, oni su se ukrcali na splavi i nadam se da će ih naći, bez obzira što je prošlo već dosta vremena. Oni u splavima imaju i hranu i vodu, tako da mogu preživjeti”, napisao je jedan iskusan pomorac na Facebooku.

TEGLJAČ S HRVATSKIM KAPETANOM JE POTONUO JOŠ 26. RUJNA! U tijeku je potraga za 11-ero članova posade. Ima li nade?

Pomorac koji je govorio za morski.hr molio je za anonimnost, a kaže da, kada je on upravljao pogonskim strojem, brod je imao tek tri godine i bio je dobar. “No previše komplicirana propulzija s dva azimuta i površna dokovanja, mogući su uzrok ove tragedije. Seabulk i Tide water imaju europske gradnje ovog tipa brodova i oni plove i preko 30 godina. Kina i Singapur ne grade takve brodove. A ovaj brod su gradili u Singapuru”, kazao je.

“Evo vam sestrinski brod Rhode Rhesos koji je također 2006. godište i još plovi. Najbitnija razlika je da brod s azimuth propulzijom nema timuna (kormila). Azimuth rotira 360 stupnjeva i upravlja brodom kao barka s izvanbrodskim motorom. Dakle, bez timuna u fortunalu si mrtav! Mislim da se Bourbon Rhode prije potonuća prevrnuo, jednako kao Bourbon Dolphin svojedobno 2007. godine”, kaže.

‘Drži vodu, dok majstori odu’

Bourbon Dolphin se prevrnuo u blizini obale Shetlanda u Škotskoj 12. travnja 2007. godine, piše morski.hr. Potonuo je tri dana kasnije, dok su se vršile pripreme za njegovo povlačenje na obalu. Tada je poginulo osmero od petnaestero članova, pretežno norveške posade, uključujući kapetana i njegova 14-godišnjeg sina, koji su bili na brodu zbog stjecanja radnog iskustva tijekom uskršnjih blagdana. Veliki incident koji je tada uzbunio norvešku javnost, uzrokovao je i niz sudskih tužbi, pa je u siječnju 2009. godine tvrtka Bourbon Offshore Norveška kažnjena s pet milijuna norveških kruna (tada 530.000 eura). U obrazloženju presude stoji da kapetanu broda koji je potonuo zajedno s maloljetnim sinom, nije dano dovoljno vremena da nauči o plovilu, njegovoj posadi i složenoj operaciji koja mu slijedi. Imao je samo 90 minuta da preuzme dužnost.

#BOURBON RHODE. Le survol par un Falcon 50 de la marine nationale a permis de repérer un radeau de sauvetage avec 3 hommes à bord. Ils ont été récupérés par un navire marchand. Le navire aurait coulé le 26 septembre. Les recherches se poursuivent. https://t.co/oBsjyjReuG pic.twitter.com/N4vKiaAbcV — SGMer (@SGMer) September 28, 2019

“Ja sam tvrtku napustio 2011. godine. Bourbon je oko 2005. počeo s kvalitete prelaziti na kvantitet. Puno je kineske gradnje u seriji Bourbon Libertyja – promašaj. Veliki troškovi održavanja i pad primanja, doveli su do migracija posade”, kaže sugovornik spomenutog portala. Na pitanje prolaze li ti brodovi po europskim sigurnosnim standardima odgovara:

“Prolaze jer su ispravni u trenutku kontrole, po sistemu ‘drži vodu, dok majstori odu’. Žurba, štednja i korupcija. Ne srede brod kako bi trebali, pa brod ode na more nespreman. Pola zahtjeva od kâpa (kapetana stroja) i kapetana odbiju”. Smatra kako je prvo propulzija otkazala, a onda prodor mora i prevrtanje. “Znat će se sve, jer su trojica spašena. Nije sad pametno javno nagađati što je uzrok tragedije. Za Dolphina se zna da ga je prevrnuo lančanik. Kapetan nije vodio računa o stabilitetu i poginuo je i on i 14-godišnji sin. Bila je to velika žalost u Norveškoj”. Tada mu je dnevnica, kaže, bila 420 eura.