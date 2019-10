PROGOVORIO DEČKO KOJEG JE SLAVNI SRPSKI GLUMAC ZLOSTAVLJAO: ‘Ako sam ja pet godina živio u paklu, onda bi on bar toliko morao trunuti u zatvoru’

Luka tvrdi da je sramota to što je Jevtićev odvjetnik najavio da će se žaliti na presudu čak i Vrhovnom sudu

Glumac Goran Jevtić (41) pravomoćno je osuđen na deset mjeseci zatvora zbog spolnog uznemiravanja Luke Krčevinca (20) dok je još bio maloljetan. Revoltirana žrtva za Kurir je otkrila kako će cijeli život nositi ožiljke te traume te da smatra kako je kazna na koju je osuđen glumac sramotno mala.

Sud je utvrdio da je Jevtić na silu oralno zadovoljio Krčevinca u toaletu Narodnog pozorišta u Somboru. Luka tvrdi kako mu se život potpuno promijenio tog 15. lipnja 2014. godine.

GNJUSNI DETALJI SA SUĐENJA SRPSKOM GLUMCU: ‘Treba ti biti čast da netko slavan kao ja želi da ti pop***’

“Smatram da je kazna od deset mjeseci zatvora sramotna i da je Jevtića trebalo osuditi na mnogo veću kaznu, za primjer. Kazna je neozbiljna i umanjuje traume djece. Vrijeđa žrtve seksualnih predatora. Ne razumijem se u zakone dobro, ali klinački shvaćam da, ako sam ja živio u paklu pet godina, on bi za primjer trebalo trunuti tamo makar toliko. Naravno, svjestan sam da je to nemoguće i da su želje jedno, a drugo realno stanje u sudstvu”, rekao je za gore spomenuti magazin.

‘Sve je istina’

Luka je naglasio da je sve što je rekao o seksualnom zlostavljanju istina i da to što je osuđeni glumac tijekom postupka više puta mijenjao iskaz “govori samo o njemu”. Kaže da mu je bilo iznimno traumatično gledati zlostavljača na suđenju.

POZNATI BEOGRADSKI GLUMAC TJERAO DJEČAKA DA GA ORALNO ZADOVOLJI: Osuđen je na deset mjeseci zatvora

“To je bilo jako traumatično jer sam godinama morao gledati čovjeka koji mi je uništio život. Na sudu mi se nije obraćao direktno. Ne želim više nikada sresti tog čovjeka. Ne zanima me”, priznao je.

Luka tvrdi da je sramota to što je Jevtićev odvjetnik najavio da će se žaliti na presudu čak i Vrhovnom sudu te da će tražiti odgodu glumčeva odlaska u zatvor.

“Ne zanima me ni to što nekoliko ljudi, koji privatno poznaju Jevtića, negativno komentiraju to što sam javno sve ispričao. Ja sam rekao istinu i neću dozvoliti da me to destabilizira”, rekao je.

OZBILJNE OPTUŽBE: Glumac Goran Jevtić optužen za seksualno zlostavljanje maloljetnika