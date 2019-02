PROGOVORILE ČASNE KOJE SU ZLOSTAVLJALI SVEĆENICI: ‘Samo je došao u moju sobu, krenuo me razodijevati i silovati me’

Nakon što je papa Franjo javno priznao da su svećenici seksualno zlostavljali časne sestre, dvije bivše redovnice otvoreno su progovorile o svojim traumatičnim iskustvima

Dvije bivše redovnice, članice Katoličke Crkve, otvoreno su progovorile o svojim traumatičnim iskustvima za BBC. To se dogodilo samo dan nakon što je papa Franjo prvi put javno priznao da su svećenici seksualno zlostavljali časne sestre te obećao da će se pozabaviti problemom koji još uvijek postoji unutar Katoličke Crkve.

Žene koje su gostovale u radijskoj emisiji BBC-ja, “Woman’s Hour”, pozdravile su Papino priznanje skandala te rekle da je predugo postojala ‘kultura tišine i tajnosti unutar hijerarhije’ Katoličke Crkve. Međutim, opisi njihovih traumatičnih iskustava mogli bi pogoršati skandal koji nastavlja potresati Crkvu, piše BBC.

Bila je tinejdžerica i živjela u siromašnom okruženju

Dr. Rocio Figueroa, teologinja i predavačica u Aucklandu na Novom Zelandu, doživjela je i preživjela zlostavljanje svećenika u Limi, u Peruu.

Za BBC je ispričala da se pridružila jednoj zajednici apostolskog života unutar Katoličke Crkve kao tinejdžerica koja je živjela u “vrlo siromašnom dijelu svijeta” jer je osjećala potrebu “da nešto napravi”.

Rekla je da je imala 15 godina kada joj je upravitelj naložio da započne duhovno usmjeravanje s vikarom, zamjenikom župnika.

“Nakon nekoliko mjeseci pridobivanja mog povjerenja zamolio je mene i neke mladiće da donesemo sportsku opremu da bismo učili jogu. Nakon nekoliko grupnih susreta prešao je na individualna podučavanja. Rekao je tada da će me naučiti vježbe koje će mi pomoći da razvijem samokontrolu vlastite seksualnosti”, rekla je Figueroa.

Bila je naivna i bez seksualnog iskustva

“Bila sam vrlo naivna, ranije nisam imala nikakvih seksualnih iskustava. Zatim me je počeo dodirivati posvuda. Pogrešno sam mislila da je on dobar, a ja da sam zla. Misliila sam da sam ja kriva. Osjećala sam se krivom i dezorijentiranom”.

Figueroa je rekla da je vikar “nije nikada silovao”, no da je u svakom slučaju “počinio seksualno zlostavljanje”. “Prvi put kada sam postala svjesna da sam žrtva seksualnog zlostavljanja imala sam 40 godina.”

“Ljudi kojima sam vjerovala, oni koji su predstavljali Crkvu, bili su lažni”, rekla je.

Figueroa je rekla da je odlučila progovoriti nakon smrti čovjeka koji ju je zlostavljao. Smatrala je da je bilo važno iznijeti svoje svjedočanstvo i osuditi ga jer je u to vrijeme još uvijek bio smatran svetim čovjekom i svecem u svojoj zajednici.

Duhovno zlostavljanje prije seksualnog

Doris Wagner-Reisinger također je ispričala svoja traumatična iskustva za BBC. “Prije nego što sam bila seksualno zlostavljana, bila sam duhovno zlostavljana – nije mi bilo dopušteno da čitam knjige ili da govorim bilo s kim o osobnim stvarima. Izgubila sam samopouzdanje i postala vrlo slaba”, rekla je.

“Pet godina nakon toga, pripadnik religiozne zajednice počeo mi je prilaziti kad god sam sama radila. Došao bi u moju sobu i samo stajao pored mene i govorio. Naposljetku bi me zagrlio i, u nekom trenutku, samo je došao u moju sobu navečer i krenuo me razodijevati i silovati me.

To je bio šok. Razumjela sam što će se dogoditi, ali nisam mogla u to vjerovati. Znala sam da to nije u redu. Definitivno nisam željela da se to dogodi. Ali, bila sam potpuno uvjerena: on je svećenik, ovo je sveta institucija, to se ne može dogoditi. Nisam mogla razumjeti da se u svijetu događa zlostavljanje, u tom savršenom svijetu u kojem sam živjela. Trebale su mi godine da shvatim da je to što se događalo bilo silovanje i da progovorim o tome”, ispričala je za BBC

Velika kriza vjere

“Imala sam veliku krizu vjere, moj prvi poriv je bio da pomislim kako će, ako progovorim, to naštetiti Crkvi, pa Bog želi da šutim. To je bilo nepodnošljivo. Ne moram vjerovati u takvu vrstu Boga”, rekla je Waner-Reisinger.

Ispričala je kako je s vremenom upoznala drugog svećenika u toj zajednici s kojim sam mogla razgovarati. Polagano su se zaljubili jedno u drugo. “Znala sam da, ako Bog postoji… onda mi je poslao ovu osobu, nekoga tko me voli.”

Doris Wagner-Reisinger je 2011. godine napustila svoju zajednicu u Njemačkoj i religiozni život.