PROGOVORILA SADDAMOVA UNUKA: ‘Ljudi imaju krivu predodžbu o mojoj obitelji i o onome što se zbilo u Iraku’

قريباً..حواري مع الأستاذ الدكتور سلام مسافر على قناة آر تي(روسيا اليوم) في برنامج قصارى القول في ذكرى احتلال العراق..سيتم الإعلان عن توقيت إذاعة الحلقه في يوم ٧ او ٨من شهر نيسان ان شاء الله 💐 #حرير_حسين_كامل #حفيدة_صدام #hareer_hussain_kamel