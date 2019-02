PROGOVORILA BIVŠA PRVA DAMA ISIS-a: ‘Ako ga nisam slušala, to je bilo kao da ne slušam Alaha’

“Kontrolirao me, posjedovao. On je bio kao moj gospodar, a ja sam bila njegova robinja. Ako ga nisam slušala, to je značilo kao da ne slušam Boga. Svaka žena koja je bila zlostavljana u vezi bi razumjela,” izjavila je 35-godišnjakinja

Nakon što je Shamima Begum zatražila da joj se dopusti povratak u Veliku Britaniju iako je kao tinejdžerica pobjegla na područje Islamske države i udala se za islamističkog borca, najveći dio britanske javnosti smatra kako joj se ne bi smio dopustiti povratak s obzirom na to da je izjavila kako to nije požalila. Međutim, nju itekako može shvatiti 35-godišnja Tania Joya, piše Daily Mail.

ŽENSKI EKSTREMIZAM: Slave teroristice i čestitaju 11. rujna tortom s likom Bin Ladena

Prva dama ISIS-a

Naime, Joya se udala se za Amerikanca koji se preobratio na radikalni islam te su zajedno otišli u Siriju. Ona je pak u javnosti bila poznata kao ‘prva dama ISIS-a’ s obzirom na to da je njezin suprug postao jedan od ključnih zapovjednika Islamske države.

Ona se danas odrekla ekstremizma i pozvala je da se Begumi pruži druga prilika zbog njezina tek rođena djeteta.

“Shamina je bila dijete kada su je vrbovali i ona je još uvijek dijete”, izjavila je i dodala: “Ako je ona spremna prihvatiti svoje pogreške, ona može biti rehabilitirana. Dajte Shamimi i njezinom djetetu priliku da žive. Ona će prerasti pranje mozga kojemu je bila podložena kao što sam i ja”.

Zaštitite djecu od religije

U intervjuu je navela kako veliki dio krivnje svaljuje na islam i ne prihvaća osobnu odgovornost.

“Voljela bih da postoji zakon u Engleskoj koji bi štitio djecu od te religije. Da sam odrasla u agnostičkoj, ateističkoj, pa čak i u kršćanskoj ili židovskoj obitelji, ne bih bila izložena ograničavajućim idejama o ženama i kako bogovi kontroliraju sve i to je takva laž. Žao mi je Shamine, ona je tako mlada, godinama je bila u toksičnoj okolini u kojoj nije joj bilo dopušteno razmišljati drugačije od ostatka grupe. Njoj je samo 19 godina, a u toj dobi sam i ja bila radikalizirana”, izjavila je Joya.

“Ako joj ne pomognemo, dijete će umrijeti i to će biti njezina krivica, 100 posto njezina krivica. Ali iz humanitarnih razloga pomognimo tom djetetu. Ako želi pomoć, mora biti voljna promijeniti se. Ljuti me što ona ne osjeća grižnju savjest. Ona mora odgovarati za smrt njezine djece. To je sve zbog njezinih postupaka, zato jer je otišla tamo na prvom mjestu”, izjavila je 35-godišnjakinja.

Privukla bi je svaka radikalna skupina

Stručnjak za Islamsku državu Graeme Wood tvrdi kako usprkos svojim tvrdnjama Joya nije nikakva žrtva i kako je prošlo desetljeće prepuno prilika u kojima je mogla napustiti muža Johna Georgelasa.

Ona je pak u medijima prikazala sebe kao usamljenu i izoliranu djevojku koju su maltretirali u školu i koja se okrenula radikalnom islamu kada je bila na najnižoj točki u životu. “Svaka radikalna skupina bi me privukla,” rekla je.

Od 150 žena i djevojka koje su otputovale u Siriju da se udaju za džihadiste, ona je gotovo jedinstvena u napuštanju svojih radikalnih uvjerenja i nudi jedistveni uvid u to mogu li se te žene ikad reintegrirati na Zapadu.

Radikalizirali su je kada je imala 17

“Prva dama ISIS-a rodila se u Harrowu kao Joya Choudhury u obitelji bangladeškog podrijetla koji su, kulturno govoreći, bili muslimani. Njezin otac Nural Choudhury radio je poslove u banci ili kao asistent u računovodstvu, dok je njezina majka vodila catering. Joy je bila jedna od petero djece, te kako kaže, odrasla je vjerujući da muškarce treba držati na pijedestalu.

Tvrdi kako su je radikalizirali nakon što se njezina obitelj preselila u Barking, četvrt u istočnom Londonu. Ondje su je školske kolegice vrijeđale jer se odijevala u zapadnjačku odjeću. Vrlo brzo nakon toga počela je u potpunosti prekrivati lice te slaviti bombardiranje WTC-a 2001. godine.

Prema vlastitom priznanju, s vremenom je postala okorjela džihadistica.

“Vjerovali smo u džihad, ali džihad na koji smo mi mislili bio je drugačiji”, smatra 35-godišnjakinja kojoj je tada islam postao rješenje za sve.

Završio u zatvoru

Pridružila se internetskoj stranici na kojoj se dogovaraju muslimanski brakovi te je do veljače 2003. godine upoznala Johna Georgelasa. U roku mjesec dana su se vjenčali te preselili u bolju četvrt gdje su živjeli u domu Georgelesovih s četirima spavaćim sobama i bazenom.

Par je putovao u Englesku i Siriju da bi se konačno skrasio u Kaliforniji gdje je John dobio posao kao tehničar. Međutim, uhvaćen je prilikom hakiranja Odbora za američko-izraelske javne poslove zbog čega je završio u zatvoru na 34 mjeseca. Odslužio je zatvorsku kaznu i izašao na uvjetnu slobodu, a Tania je cijelo vrijeme bila uz svog supruga.

Do 2011. godine Tania je rodila njihovo treće dijete, te su napustili SAD i preselili se u Kairo, gdje se prema Woodu, Georgelas susreo s drugim džihadistima i postao glasni zagovornik terora. On je do 2013. bio odlučan da presele u Siriju te je u kolovozu sa ženom u petom mjesecom trudnoće i trojicom sinova prešao granicu u sjeverozapadnoj Siriji.

‘On je bio kao moj gospodar’

Tania tvrdi kako je bila prevarena i da nije imala izbora zbog muževe kontrole nad njom, za što kaže da je tema koja se reflektira i u pranju mozga kojem je bila izložena i Shamima Begum.

“Kontrolirao me, posjedovao. On je bio moj gospodar, a ja sam bila njegova robinja. Ako ga nisam slušala, to je značilo kao da ne slušam Boga. Svaka žena koja je bila zlostavljana u vezi bi razumjela”, izjavila je 35-godišnjakinja. Ispričala je kako je bila zaključana u kući kao da je kućna mačka i da ju je muž kontinuirano silovao dok se on istodobno nastojao povezati s islamistima.

“Znala sam se rezati samo kako bih ga maknula od sebe, samo kako bih ga zaustavila da me siluje”, izjavila je. Iz vremena provedenog u Siriji sjeća se mjesta koje je nekoć davno bilo bogato luksuznim, ali napuštenim domovima, ograničenim količinama hrane i bez struje.

Bijeg iz Sirije

“Sve što sam željela jest smrt. Nisam se mogla ubiti jer sam imala djecu. Bila sam u tako lošem stanju. John je mislio da sam samo patetična i slaba”, kazala je te dodala kako je u jednom trenutku rekla mužu da treba pobjeći i kako je on umoran od nje pristao odvesti nju i djecu do granice.

Toliko trudna da je iz nje išla amniotička tekućina, kaže kako je trčala prema granici sa svojih troje djece. Isto tako tvrdi da su po njoj pucali snajperisti i da je bila prisiljena staviti djecu na motor stranca na autobusnoj postaji u Turskoj.

Navela je u intervjuu kako se njezin muž nije oprostio od nje i kako je pod imenom Yahya al-Bahrumi vodio propagandnu jedinicu Islamske države i da ne zna je li živ ili mrtav.

Otputovala je iz Istanbula u London, potom u Teksas gdje se uselila roditeljima svoga muža s kojima danas dijeli skrbništvo. Kaže da je nekoliko godina bila u kontaktu s mužem, ali su se posljednji put čuli 2015. godine.

Danas je aktivistica

Joya se u međuvremenu udala za 49-godišnjeg IT stručnjaka Craiga Brumu koji se javio na njezin oglas: ‘Imam četvero djece. Muž me napustio kako bi postao novi Osama bin Laden’.

Iza Brumea su dva propala braka i otac je troje djece. On je Joyu upoznao s religijom unitarnog univerzalizma koja je bazirana na kršćanstvu, ali vjeruje u put spiritualnog razvoja.

Kaže da je danas aktivistica.

“Želim pomoći spriječiti ljude da postanu kao Shamima. Ljudi koji se žele promijeniti, ljudi koji se žele maknuti od tog ekstremnog načina razmišljanja zaslužuju drugu priliku”, navodi bivša ‘prva dama ISIS-a’.