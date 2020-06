PROGOVORILA BIVŠA CURA PEDOFILA KOJI JE OSUMNJIČEN ZA OTMICU MADDIE MCCANN: ‘Udarao mi je glavom o zid kad me drugi muškarac zagrlio’

Kako je njegova bivša djevojka ispričala, Brueckner je vidio kako je zagrlila drugog muškarca i zato joj je glavom lupao o zid toaleta bara u Algarveu

Christian Brueckner (43), njemački pedofil i jedini osumnjičeni u vezi otmice 3-godišnje Britanke Madeleine McCann u Portugalu, uskoro bi mogao izaći iz zatvora. Dok istražitelji tvrde da je djevojčicu zlostavljao i ubio, pojavljuje se sve više priča o njemu.

Sada se javila i njegova bivša djevojka koja je željela ostati anonimna te je za Mirror ispričala da je bio agresivan dok je bio s njom u vezi. Nakon prekida ju je uhodio, ali nikada nije optužen iako ga je Britanka dva puta prijavila. Kako je ispričala, Brueckner je vidio kako je zagrlila drugog muškarca i zato joj je glavom lupao o zid toaleta bara u Algarveu.

“Vezu smo okončali u srpnju 2005. godine nakon što je bio nasilan prema meni, uhodio me. Provalio je u moj stan i sakrio se ispod kreveta. Tada nije napravio ništa nego je samo rekao ‘zbogom’ i otišao. Nakon toga me žestoko uhodio, dva puta sam ga prijavila, nije bio optužen! Kada sam vidjela da je možda upetljan u otmicu malene Maddie bila sam u šoku. Do sada sam odbijala vjerovati da je netko s kim sam bila sposoban počiniti takvu groznu i odvratnu stvar pa nauditi djetetu. No, nisam više sigurna. Počinjem se pitati je li on to učinio, a ako jest, treba ga kazniti. Jezivo je razmišljati o tome da je moj bivši upetljan u otmicu Madeleine McCann ne mogu se nositi s tim”, ispričala je bivša djevojka Christiana Bruecknera.

On se nalazi u samici

Kako piše Daily Mail, Brueckner se nalazi u samici njemačkog zatvora u Kielu i to “za svoje dobro”. Inače, ovaj 43-godišnji Nijemac osuđivan je 17 puta, a trenutno se nalazi na izdržavanju kazne zbog silovanja 72-godišnje Amerikanke. Uskoro bi trebao izaći iz zatvora. Njegov odvjetnik, Friedrich Fülscher, za njemački RTL je rekao da njegov klijent za sada neće davati nikakve izjave te zamolio za razumijevanje medija.

Odgovarajući na pitanje kako se njegov klijent osjeća, odvjetnik Fülscher kaže: “Kako bi se trebala osjećati osoba koja je izolirana u zatvoru te ju pola svjetske populacije optužuje za najgore zločine?”. Nijemčev branitelj najavljuje da će poduzeti “civilne ili kriminalne” tužbe protiv onih koji lažno optužuju njegova klijenta.

