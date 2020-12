PROGNOZA BRITANSKIH STRUČNJAKA: Kina će 2028. postati najveće svjetsko gospodarstvo

CEBR tvrdi da su “uspješno upravljanje pandemijom” Kine, koja je rano uvela strogo potpuno zatvaranje, i udarci dugoročnim izgledima gospodarskog rasta Zapada, doveli do poboljšanja kineske gospodarske pozicije

Kina će 2028. prestići Sjedinjene Države i postati najveća svjetska ekonomija, pet godina ranije nego se do sada predviđalo, objavio je britanski think-tank.

“Već neko vrijeme glavna tema svjetske ekonomije je borba za gospodarsku premoć SAD-a i Kine”, objavio je Centar za ekonomska i poslovna istraživanja (CEBR) u svom godišnjem izvješću, objavljenom u subotu. “Pandemija covida-19 i posljedični ekonomski pad u tom rivalstvu su igrali u korist Kine”, piše u izvješću, a prenosi Reuters.

Indija prestiže Japan i Njemačku

CEBR tvrdi da su “uspješno upravljanje pandemijom” Kine, koja je rano uvela strogo potpuno zatvaranje, i udarci dugoročnim izgledima gospodarskog rasta Zapada, doveli do poboljšanja kineske gospodarske pozicije. Azijska država bi država u razdoblju od 2021. do 2025. trebala ostvariti prosječni godišnji rast od 5,7 posto, a za razdoblje od 2026. do 2030. od 4,5 posto.

Iako se očekuje da će SAD imati snažni ekonomski oporavak 2021., rast će usporiti na 1,9 posto od 2022. do 2024., a potom na 1,6 posto. Japan će ostati treća najveća svjetska ekonomija, tvrdi CEBR, do početka 2030-ih kad će ga prestići Indija koja će Njemačku potisnuti s četvrtog na peto mjesto.

Pandemija će se odraziti većom inaflacijom

Ujedinjeno Kraljevstvo, danas peto najveće svjetsko gospodarstvo, postat će šesto 2024. godine. No, unatoč udarcima koji se očekuju u 2021. zbog napuštanja jedinstvenog tržišta EU-a, britanski BDP bi do 2035., prema predviđanjima, trebao biti 23 posto viši od francuskog, zahvaljujući britanskoj digitalnoj ekonomiji.

Europska proizvodnja čini 19 posto gospodarskih aktivnosti deset najvećih svjetskih ekonomija, no to bi do 2035. moglo pasti na 12 posto ili niže, u slučaju neurednog razlaza EU-a i Britanije. CEBR zaključuje i kako će se pandemija na gospodarstvo odraziti većom inflacijom, a ne slabijim rastom.

