PROGRAM OSTAJE NA SNAZI: Američki Vrhovni sud odbacio Trumpovu žalbu u vezi Sanjara

Američki Vrhovni sud zadao je novi udarac predsjedniku Donaldu Trumpu, zatraživši od njegove administracije da zadrži zaštitu stotina tisuća imigranata koji su u Sjedinjene Države stigli ilegalno kao djeca, a koju on želi ukinuti.

Suci su odbili razmotriti žalbu američke administracije na presudu saveznog suca od 9. siječnja kojom je zaustavljena Trumpova odluka da se ukine program za imigrante prozvane Sanjari, a koju je 2012. uveo njegov prethodnik Barack Obama. Trump želi da se mjeru počne postupno ukidati od ožujka.

Suci Vrhovnog suda nisu naveli razloge za svoju odluku, kazavši samo da je žalba “za sada odbijena”, što znači da ostaju otvoreni prema meritumu pravnog spora koji još razmatra sud niže instance. Vrhovni sud je također naveo kako očekuje da žalbeni sud “brzo donese odluku u ovom slučaju”.



Po programu DACA, gotovo 700.000 mladih, većinom Hispanoamerikanaca, zaštićeni su od deportacije i dobili su radne dozvole na dvije godine nakon čega moraju ponovno podnijeti zahtjev. Gotovo 1,8 milijuna ljudi ima pravo na taj program, od više od 11 milijuna imigranata koji u zemlji žive ilegalno.

Sudac u San Franciscu William Alsup donio je 9. siječnja nalog za cijelu zemlju da DACA mora ostati na snazi dok se sudski proces ne okonča. Sličnu odluku 13. veljače donio je i sudac Nicholas Garaufis iz Brooklyna.

Trumpova administracija žalila se izravno Vrhovnom sudu umjesto da se prvo obrati saveznom žalbenom sudu.

Alsup je presudio da bi osporavatelji Trumpove odluke, uključujući države Kaliforniju, Maine, Maryland i Minnesotu te Obaminu ministricu unutarnjih poslova Janet Napolitano, mogli uspjeti dokazati da je odluka o ukidanju DACA-e proizvoljna.

Glasnogovornik ministarstva pravosuđa Devin O’Malley priopćio je da će administracija nastaviti braniti “zakonito pravo ministarstva domovinske sigurnosti da postupno i na uredan način ukine DACA-u”. Napomenuo je također da Vrhovni sud rijetko preuzima slučajeve prije nego odluku donese sud niže instance.

Vrhovni sud u travnju bi trebao saslušati argumente o legalnosti Trumpove odluke da zabrani ulazak u zemlju državljanima nekoliko muslimanskih zemalja. Kongres još nije uspio donijeti zakone koji bi riješili sudbinu Sanjara, uključujući mogući postupak za odobrenje državljanstva.

Alsup i Garaufis nisu kazali da administracija ne može u nekom trenutku ukinuti DACA-u, nego samo da postoje dokazi da nije poštovala proceduru u svojem pristupu. Njihove odluke omogućuju onima koji su ranije zatražili zaštitu i čiji dvogodišnji status uskoro istječe da podnesu novi zahtjev i nakon isteka roka koji je administracija odredila za rujan.

Po planu koji su sudovi blokirali, pravo da ponovno apliciraju imali bi samo oni Sanjari koji podnesu zahtjev do listopada i čiji status istječe do 5. ožujka. Administracija ne prima nove zahtjeve osoba koje do sada nisu koristile to pravo.