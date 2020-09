PROFESORICA PREMINULA USRED ONLINE NASTAVE; Bila je zaražena koronavirusom: ‘Primijetili smo da joj je bilo lošije nego ranije…’

Studentima se navodno požalila na probleme s disanjem, a na kraju je izgubila dar govora te se srušila i preminula

Za vrijeme virtualnog predavanja 46-godišnja profesorica povijesti 20. stoljeća iz Argentine, Paola De Simone, srušila se i preminula. New York Post piše kako je bila zaražena koronavirusom te da je usred predavanja kolabirala i preminula prije nego što je hitna pomoć stigla. Prvi koji je stigao do nje bio je njezin suprug, inače liječnik, no već je bilo prekasno.

Studentima se u jednom trenutku požalila da ima problema s disanjem. Oni su je tražili da im da adresu kako bi pozvali hitnu pomoć. Navodno je izustila “ne mogu” te se srušila. Nije skrivala da ima problema sa zdravljem. “Vrlo je teško. Ovdje sam (doma s virusom) dulje od četiri tjedna, a simptomi nikako ne prolaze… Moj suprug je već iscrpljen od toliko posla”, napisala je nedavno na Twitteru.

“Počela je rekavši da ima upalu pluća. Primijetili smo da joj je lošije nego na ranijim predavanjima. U jednom trenutku više nije bila u stanju mijenjati slajdove, nije mogla govoriti i počela je gubiti ravnotežu”, posvjedočila je njezina 23-godišnja studentica Anna Breccia.

Paola De Simone en su máxima expresión, me pareció interesante su postura tan relajada para dar una clase que no dude en capturar ese momento. pic.twitter.com/z3QfGGOQAt — Nawel ♛ (@naweljimenez) September 3, 2020

Studenti i poznanici su je cijenili zbog njezine predanosti nastavi i podučavanju, koje je nastavila i za vrijeme svog neuspješnog oporavka od zaraze. Prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins, do sada je u Argentini zabilježeno više od 450.000 oboljelih od COVIDA-19, od kojih je više od 9000 preminulo.

