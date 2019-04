PROFESORICA KOJA JE UZBUDILA BiH VRUĆOM FOTOGRAFIJOM: ‘Ukradena je iz privatne prepiske s mojim mužem! Kome smetam?’

Profesorica bosanskog jezika i književnosti Berina Fatić, čije su fotografije procurile u javnost, tvrdi da joj netko pokušava uništiti život

Nakon što su fotografije iz spavaće sobe Berine Fatić, profesorice bosanskog jezika i književnosti u školi u Varešu, procurile u javnost, Berina je u intervjuu za Dnevni Avaz rekla kako joj odavno zlonamjerno raspoloženi ljudi pokušavaju uništiti život, brak i karijeru. Tvrdi da je fotografija ukradena iz privatne prepiske s mužem, a sugerira i da bi se iza svega mogli kriti i politički razlozi jer je počela javno govoriti o određenim stvarima.

“Fotografija je ukradena iz privatne prepiske s mojim mužem! Nikad je nigdje nisam objavila, nego je ukradena. U posljednjih deset godina, koliko ga imam, profil na Facebooku hakiran mi je više od 50 puta”, tvrdi profesorica Berina, suprotno nagađanjima da je neprikladne, golišave fotografije izmjenjivala s učenicima. Naime, Dnevni avaz je objavio njezinu golišavu fotografiju snimljenu u učionici Mješovite srednje škole “Nordbat 2″’.

“Kome sam se toliko zamjerila? Kome smetam?”, pita se Berina pa dodaje: “Ne znam kome je u cilju da mi ovo uradi, nije mi jasno zašto ovolika negativna kampanja protiv mene. I to ne traje samo ovih sedam mjeseci otkako se pojavila ta fotografija, nego posljednje tri godine. Neću uvlačiti politiku, ali otkako sam počela govoriti neke stvari javno, počela je kampanja protiv mene i mog muža”

Zakopčana do grla na nastavi

Kaže da nastavu vodi “zakopčana do grla”, a da sa svojim životom i profilima na društvenim mrežama ima pravo raditi šta hoće. “Nastavu vodim zakopčana do grla. I svaka slika iz škole je u cilju promocije škole u kojoj radim. To što sam na ulici obučena kako sam obučena moja je stvar i moj život. Takvih fotografija ima još. Ukoliko se pojavi još neka fotografija, potječe iz istog izvora, odnosno iz prepiske s mojim mužem.”

Sporna je fotografija, prema njezinim riječima, mjesecima kružila Viberom. O tome je obavijestila direktora škole, kantonalnog inspektora, policiju, FUP, a policija joj je rekla da nema osnova za tužbu i da će se sve to smiriti.

Žrtva cyber nasilja

“Ja sam žrtva cyber-kriminala, nema aparata da te država zaštiti. Molim vas da ovo bude kraj priče. Stvarno meni ovakav publicitet ne treba”, zamolila je profesorica Fatić, istaknuvši da u dvadeset godina rada nije imala nijednu pritužbu na rad. Također je angažirala i odvjetnika Nermina Vilu iz Sarajeva, koji će pratiti objave tekstova u medijima vezane uz ovaj slučaj

Direktor Mješovite srednje škole „Nordbat – 2“ u Varešu, Mirnes Hrvat, smatra da je profesorica Fatić žrtva cyber nasilja i da je riječ vrijednoj i uzornoj radnici. “O slučaju fotografije smo upoznati od početka, to je njena privatna stvar. Nije točno da se gola slika u razredu. Njen privatni život je njena stvar, kao i profil na Facebooku.”