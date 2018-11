‘PROFESORICA IZ PAKLA’ STUDENTE 20 GODINA RUŠI NA ŠOKANTNIM PITANJIMA: Nije li ovo suludo?

Beogradski studenti geografije studiraju godinama, a neki od njih samo na jedan ispit izašli su i dvadesetak puta. Pakao koji prolaze kod profesorice geografije i kako sve to funkcionira opisali su sada i u medijima

“Studiram od 1998. godine kao redovan student Beogradskog sveučilišta, sve ispite sam polagala redovno. U međuvremenu se udala, rodila decu, ispolagala sve ispite, osim kod dotične osobe, profesorice Mile Pavlović. Do sada sam izlazila sigurno 13-14 puta, od toga kada sam otišla u Studentsku službu, kada sam pitala koliko do sada imam izlazaka, rekli su tri. Uništavaju se ispitne prijave. Izlazila sam i pismeno, jer je profesorica u jednom trenutku dozvolila da se izlazi pismeno i poslije tri roka je to ukinula, svojom samovoljom. Znači tri puta sam izlazila pismeno, a da ne govorim o usmenom”, ispričala je za Prvu televiziju studentica Geografskog fakulteta u Beogradu Danijela Dragutinović.

Zapanjujuća pitanja

Ona je samo jedna od brojnih na tom fakultetu koji mouku muče s profesoricom iz pakla. Pitanja zbog kojih profesorica ruši studente jesu primjerice: Koliko je konja, goveda, svinja, ovaca uništeno tijekom Drugog svjetskog rata? Koliko je u Jugoslaviji bilo zasađeno hektara ječma, suncokreta, hmelja i crvene paprike u kalendarskoj 1995. godini? Koji bend je svirao na Kopaoniku kada je bio veliki potres 1980. godine?

Dok Dragutinović svoj izlaske nije prebrojila, gruba statistika jednog studneta govori kako je na ispit iz geografije izašao nevjerojatnih dvadeset i sedam(!) puta, a da su mnogi na prolaznu ocjenu čekali i po dva desetljeća! Po tome bi s emoglo zaključiti kako je riječ o najtežem ispitu u prosvjetnoj sferi u Srbiji. Upravo stoga neki su odabrali drugi studij, a ne taj koji su željeli.

Kako bi čuli i drugu stranu priče u emisiju Prve TV pozvali su i profesoricu Pavlović, no ona je poziv odbila, kao i prodekanica i dekan fakulteta koji je naveo da je na službenom putu.

Sjedi i u komisiji

No, zato su studenti opisivali kako izgleda izvlačenje ceduljica na kojima su pitanja, poput onog o bendu koji je 1995. svirao na Kopaoniku.

“Kada izvučete ceduljicu, ona vas poslije prve rečenice prekida, postavlja svoja pitanja, cake i ako ne odgovorite točno onako kako je ona zamislila, vi padate. Što se tiče njenih informacija i njenih knjiga mogu reći da su stare preko dva desetljeća, s potpuno starim podacima, s nekom nepotrebnom statistikom. Učimo iz njenih knjiga, skripti, sa raznim pitanjima i potpitanjima, čak je posljednjih godina tražila da mi sami vadimo statistike preko interneta”, požalila se studentica, naglasivši da od fakulteta, dekana, niti rektorata nije dobila nikakav odgovor na svoje prigovore. A profesorica na taj način radi već dvadeset godina.

Zanimljiva je i činjenica da ista profesorica sjedi i u Komisiji koja studenta ocjenjuje nakon tri pada, na što ima pravo. To tako ne bi smjelo biti, ali ona ondje sjedi, potvrđuje predsjednik Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS) Milan Savić.