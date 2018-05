PROFESORI IMAJU PLAĆU 33.000 KUNA, A UČENICI JEDVA ČEKAJU ŠKOLU: ‘Znate, i mi smo nekad bili kao Hrvatska’

Obrazovanje je apsolutni prioritet Finske, zbog čega su od male zemlje iz koje ljudi iseljavaju, postali mala gospodarska velesila.

U Finskoj ne postoje ni službene ni neslužbene rang liste škola niti ćete od ikoga čuti da je jedna škola bolja od druge jer njihova vlada vjeruje kako svako dijete ima jednako pravo na najbolje moguće obrazovanje. A pod najbolje moguće obrazovanje ne smatraju trpanje nepotrebnih podataka u djecu nego pripremanje za život i za tržište rada.

“Možete učiti ono što želite. Imate velike prilike za budućnost. Pohađala sam različite škole diljem svijeta, ali rekla bih da je finski obrazovni sustav najbolji dosad” rekla je učenica prvog razreda srednje škole Maria del Mar Garcia Sierra za Novu TV. Zato učenici ne doživljavaju školu kao dosadno mjesto, a satove kao nešto što treba odraditi nego jedva čekaju školu. A jednako je i s profesorima.

Profesori i učitelji cijenjeni kao liječnici

Iako se udžbenici i “papiri” sve više izbacuju i iz finskih škola, njihove škole na prvi pogled ne razlikuju se mnogo od hrvatskih. Naravno da će svi u Finskoj reći kako je opremljenost škole i uvjeti rada važni, no, očito ispravno, procijenili su kako je motivirani učitelj daleko važniji. Prije svega, tu je plaća od 33 tisuće i 300 kuna. Iako je finski standard daleko veći, i dalje je neusporedivo s hrvatskih otprilike 5.400 bez dodataka. No još je važnije to što profesori uživaju društveni ugled i na njihovu profesiju se gleda kao na odvjetnike ili liječnike.

Samo najbolji rade u obrazovanju

Zbog svega toga, društvena percepcija kako samo najbolji i najuporniji mogu postati profesori je itekako točna. Za jedno upisno mjesto na učiteljskoj akademiji bori se čak 10 učenika. Uspjevaju samo najbolji od najboljih.To je plaća jednog profesora u Finskoj. A nekada su bili u istoj situaciji kao i Hrvatska.

‘Ne možemo si dopustiti izgubiti’

“I sami su mi rekli da su nekada bili zemlja poput Hrvatske, mala zemlja iz koje se iseljavalo. Jako puno ljudi odlazilo je u Švedsku i tome su morali stati na kraj. Jedini način je bio ulagati u edukaciju jer, kako kažu, ne mogu si dopustit da izgube još jednu dušu kad su već tako mala zemlja” ističe u reportaži Nova TV i zaključuju:

“Finci, kada je riječ o obrazovanju, ne pitaju za novac, budžeti se ne režu i to je apsolutni prioritet zemlje”