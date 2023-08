Maksim Kamenjencki, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, smatra da je ovdje riječ o Putinovoj osveti. “Ili pojesti novičok ili izaći kroz prozor ili sjesti u krivi avion, to je ono kako završavaju Putinovi protivnici” rekao je Kamenjecki komentirajući vijest o smrti Javgenija Prigožina za N1.

“Wagner je spreman za osvetu i to je najveći dramatizam za Rusiju u ovom trenutku”, istaknuo je te dodao da je ova skupina i ranije prijetila drugim maršom ukoliko se njima nešto dogodi. Ovaj put se neće zaustavit pred Moskvom, upozorio je profesor.

Kamenjecki je istaknuo da Rusi prate što će se događati i kako će na sve reagirati Wagnerovci.

“Prije dva mjeseca je bio prvi marš i za to vrijeme kad su krenuli, nije bilo gubitaka u ruskoj vojsci, osim ruskih aviona. Nitko nije bio kažnjen, to je bio problem. Političko rukovodstvo nije nikako reagiralo i sad bi to moglo izgledati kao uvreda”, kazao je, dodajući da je u Rusiji sada stanje napeto.

Kamenjeckij navodi da je sada ključno to kako će reagirati grupa Wagner. “Prigožin je bio vlasnik, a Utkin je bio zapovjednik. Putin ga je nekada nagrađivao, ali radi se o tome kako će Wagnerovci reagirati. To može dovesti do opasne situacije za rusku vlast i dovesti do još dramatičnijih zbivanja nego krajem šestog mjeseca.”