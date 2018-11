PROFESOR (62) STUDENTICI (20) SLAO SKANDALOZNE PORUKE: ‘Razmišljam ima li nešto između tvojih gaćica i tvoje kože’

Profesor iz Krgujevca mjesecima je seksualno uznemiravo studenticu slikarstva sve dok ona nije doniejla odluku da ga prijavi policiji

Profesor Filološko-umjetničkog fakulteta u Kragujevcu Ž. Đ. (62) je pod istragom policije i Tužiteljstva za visokotehnološki kriminal, jer jr studentica prve godine M. M. (20) protiv njega podnijela prijavu zbog seksualnog uznemiranvanja.

Studentica tvrdi da je sve počelo krajem svibnja tijekom pripremne nastave za upis na faukltet. “On predaje na fakultetu, iz Zemuna je. Dodao me je za prijatelja na Fejsbuku, a pronašao me je preko pripremne nastave na fakultetu. Ja sam se godinu dana kod njih pripremala za smjer slikarstvo i grafika. On me je našao preko njihovog profila. Onda me je dodao i na Instagramu. Rekla sam mojim profesorima koji su me pripremali, ali oni su rekli da je profesionalno da mu odgovorim u vezi s radovima. Poslala sam mu crteže, rekao je da je rezolucija loša, i da mu pošaljem na Viber. Tako je nabavio moj broj. I onda je krenuo sa nepristojnim porukama “, opisuje što je prethodilo drami studentica.

Skandalozne poruke

Među sablasnim porukama koje je dobila je ona stigla na dan prijemnog ispita u kojoj je traži da napiše boju svojih gaćica, piše Blic. “E ovako, dođeš ti u klasu već po rasporedu kad imamo nastavu, zauzmeš svoje mjesto. Onda se ja pojavim i kažem gdje ste studenti. Dobro jutro djeco. Tog trenutka ti uzimaš tel i šalješ mi poruku u stilu: Jutros imam bež gaćice ili imam crvene čipkaste jer znam da voliš ili imam bijele pamučne, pošto se ložiš na njih… kreativna si, smislićeš već nešto”, stoji u jednoj od poruka dok u drugoj, pak, navodi: “Nego razmišljam, ima li nešto između tvojih gaćica i tvoje kože”.

U strahu jer je profesor glavni za slikanje i vodi njenu klasu, studentica je na poruke odgovarala, u nadi da će one prestati dolaziti.

“Pitala sam ga hoće li uživati na odmoru sa svojom ženom i djecom, umjesto da me uznemirava. Ali on je bio naporan. Budila sam se s njegovim porukama, uvečer prije spavanja su stizale. On ima 62 godine, zloupotrijebio je svoj položaj”, tvrdi brucošica koja je pomoć potražila i kod liječnika, a potom slučaj prijavila i fakultetu. No ništa se nije događalo.

Sastanak s dekanom i pritisak drugih profesora

“Tražila sam sastanak s dekanom, Zoranom Komadinom. Tražila sam da budem izuzeta sa sata u ponedjeljak jer nisam željela vidjeti tog profesora. Nisam se pojavila, ali nije ni profesor, dekan je rekao da je on odgodio nastavu. Rečeno mi je da prijava trebam predati Etičkoj komisiji, fakultetu i univerzitetu. U međuvremenu su me pojedini profesori onako izokola uvjeravali da prijavu povučem, da se ‘izmirim s profesorom’ i da pronađem drugo rješenje”, priča 20-godišnjakinja koja nije odustala, ali je u međuvremenu čula da nije jedina.

Profesor je odmah nakon prijave otišao na bolovanje. S novinarima nije želio puno razgovarati. Rekao je tek da ga studentica nije trebala prijaviti jer nije imao ništa s njom.