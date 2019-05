PROFESIONALNA LIKVIDACIJA CRNOGORACA U BERLINU: Kruže 4 teorije o motivu smrtonosnog obračuna, sve su jezive

Četiri teorije koje pokušavaju objasniti napad na Crnogorace u Berlinu

Nakon što je prošli ponedjeljak ujutro u Berlinu napadnuta skupina Crnogoraca u napuštenoj kući, pri čemu su ubijeni Darko Mijović i Nikola Jovanović zvani Debeli, a teško ranjeni Miloš Vesković i Miloš Pavićević, još uvijek nije poznat točan motiv ubojstva ni identitet ubojica. Trenutno su aktualne četiri teorije kojima se pokušava objasniti motiv te očigledno profesionalno organizirane likvidacije, piše Blic.

Rat crnogorskih klanova

Odmah nakon što je objavljena vijest o likvidaciji, mediji su tvrdili kako je u pitanju nastavak višegodišnjeg rata crnogorskih klanova, kavačkog i škaljarskog, koji traje od 2014. godine kada je u Valenciji nestalo više od 200 kilograma kokaina. Razlog za takvu teoriju krije se zbog policiji već poznatih imena. Darko Mijović bio je osumnjičen za otmicu i ubojstvo Nemanje Medina u Crnoj Gori, pa su četvorica Crnogoraca odmah obilježeni kao pripadnici škaljarskog klana. Neki su mediji povezivali ovo ubojstvo s posljednjim likvidacijama Veselina Veska Vukotića i Mila Ilića.

Njemački mediji su dan nakon ubojstva plasirali teoriju i da je motiv ubojstva zapravo osveta. Naime, tvrdili su da policija sumnja da je motiv likvidacije osveta za ubistvo Blaža Đurovića, u čijem ubojstvu je sudjelovao Darko Vesković zvani Prika koji je brat ranjenog Miloša Veskovića. Darko Vesković trenutno je u zatvoru u Beogradu na izdržavanju kazne zbog toga što zajedno s Nemanjom Ivanovim sudjelovao u likvidaciji Đurovića, 10. ožujka 2018. godine na Voždovcu.

Vesković je navodno blizak Luki Bojoviću i Filipu Koraću te škaljarskom klanu, a srpski istražitelji navodno vjeruju da je ubistvo Đurovića naručio upravo Korać.

Crnogorac u dosluhu s policijom

Prema trećoj teoriji koju su objavili njemački mediji, jedan od ubijenih muškaraca navodno je bio doušnik Savezne kancelarije kriminalističke policije Njemačke. To je i razlog, prema tome, zašto je upravo ta policija preuzela istragu. Pretpostavlja se da je to bio Nikola Jovanović budući da je već neko vrijeme tamo boravio, a Mijović je doputovao u Njemačku samo oko dva tjedna prije ubojstva,

Prema ovoj teoriji Crnogorci su se poubijali međusobno prilikom čega je došlo i do ranjavanja. U prilog ovoj tezi ide i to što su u kući, u kojoj je došlo do sukoba, pronađene sadnice marihuane, pa bi motiv bio dominacija na njemačkom tržištu narkoticima. Još uvijek se ne zna kome je pripadala pronađena droga, a tezi ne ide u prilog ni činjenica da je nekoliko sati kasnije, u obližnjoj šumi, pronađeno zaplijenjeno nekoliko komada oružja s prigušivačima.

