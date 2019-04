PROCURIO ZASTRAŠUJUĆ IZVJEŠTAJ O POLITIČKIM ZATVORENICIMA: Otkriveni dokazi teškog mučenja, pothranjeni su, ne mogu hodati…

I dok se kraljevstvo još uvijek oporavlja od posljedica ubojstva novinara Jamala Khashoggija, kralj Salman naredio je reviziju odluke, o uhićenju i pritvoru oko 200 muškaraca i žena, koju je naredio prijestolonasljednik princ Muhamed bin Salman

Prema medicinskom izvještaju koji je procurio u javnost, politički zatvorenici u Saudijskoj Arabiji pate od pothranjenost, te imaju posjekotine, modrice i opekline, piše The Guardian. Izvještaj koji je dospio u javnost pripreman je za kralja Salmana.

Autentičnost izvještaja

Izvještaj daje prve dokumentirane dokaze iz Saudijske Arabije o teškom fizičkom zlostavljanju političkih zatvorenika, usprkos vladinom odbacivanju optužbi da su žene i muškarci koji se nalaze u pritvoru mučeni. The Guardianu je rečeno kako će medicinski izvještaj biti predan kralju Salmanu zajedno s preporukom za potencijalno pomilovanje svih zatvorenika ili barem ranije puštanje onih s ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Te preporuke su dio unutarnje revizije koju je naredio kralj, koji je zatražio zdravstveni pregled do 60 zatvorenika, među kojima je i veliki broj žena, za izvještaj koji će biti predan pojedinim članovima kraljevskog dvora, tvrdi anonimni izvor. Neke od zdravstvenih procjena dobio je i The Guardian, koji je zatražio komentar saudijske Vlade prije više od tjedan dana. Glasnogovornik je odbio komentirati izvještaj, unatoč ponavljanim molbama za to, a saudijski dužnosnici nisu osporili autentičnost izvještaja.

The Guardian je uspio neovisno potvrditi istinitost i sadržaj jednog od pregleda političkog zatvorenika. Stanje drugih političkih zatvorenika, kao što je opisano u dokumenima, su konzistentni s izvještajima u kojima se tvrdi da su mučeni, iako the Guardian nije uspio potvrditi detalje.

Revizija odluke prijestolonasljednika

U posljednjim mjesecima jača pritisak na Saudijsku Arabiju zbog zatvaranja i tretmana političkih zatvorenika i zbog optužbi da su neke aktivistice za ženska prava bile mučene električnim šokovima i bičevane tijekom svojeg boravka u pritvora. I dok se kraljevstvo još uvijek oporavlja od posljedica ubojstva novinara Jamala Khashoggija, kralj Salman naredio je reviziju odluke, o uhićenju i pritvoru oko 200 muškaraca i žena, koju je naredio njegov nasljednik, prijestolonasljenik princ Muhamed bin Salman.

Prema informacijama koje je dao izvor upoznat s izvještajem, kraljevski dvor odlučio je staviti na stranu prigovore suradnika princa Muhameda i zatražiti medicinski pregled zatvorenika kako bi dobili uvid u njihovo zdravlje. Vjeruje se da su, među ostalim, bili pregledali i Adel Ahmad Banaemah, Mohammed Saud Al Bisher, Fahad Abdullaziz Al-Sunaidi, Zuhair Kutbi, Abdullaziz Fawzan al-Fawzan i Yasser Abdullah al-Ayyaf. The Guardian je došao od infomacija da su pregledane i Samar Mohammad Badawi, Hatoon Ajwad al-Fassi te Abeer Adbdullatif Al Namankany.

Medicinski pregled zatvorenika dogodio se u siječnju ove godine, a izvještaji, koji su označeni kao povjerljivi, uključuju i detaljni pregled u kojem se nalaze tri preporuke kralju o tome što bi trebalo učiniti. Prema medicinskom izvještaju, komentari o stanju zatvorenika sugeriraju iznimno loš tretman nekih od njih koji danas imaju značajne zdravstvene probleme. U gotovo svim slučajevima, izvještaj zahtijeva hitan premještaj zatvorenika iz samice u bolnicu.

Ozljede zatvorenika

Neke od primjedbi o zdravstvenom stanju pacijenta uključuju:

“Pacijent pati od teškog gubitka težine uz kontinuirano krvavo povraćanje. Postoji i nekoliko rana i modrica rasutih na nekoliko dijelova tijela”; “Također postoje brojne vidljive ozljede na prsima i donjem dijelu leđa”

“Pacijent mora biti premješten iz samice u specijaliziranu kliniku radi hitnog liječenja i daljnjih liječničkih pregleda”, “Pacijent ima poteškoća s hodanjem zbog brojnih modrica vidljivih na području nogu. Na području podlaktice i donjeg dijela leđa vidljive su brojne ozljede. Pothranjenost i očita suhoća na koži”.

“Pacijent pati od brojnih modrica vidljivih na tijelu, osobito u područjima leđa, trbuha i bedara. Također se čini da je pothranjen zbog nedostatka hrane i bljedila lica te opće slabosti tijela”, “Pacijent se uopće ne može kretati zbog rana na obje noge, kao i zbog teške slabosti tijela zbog pothranjenosti i nedostatka tekućine”

“Pacijent pati od teških opeklina po cijelom tijelu. Stare rane nisu potpuno izliječene zbog medicinskog nemara”, “Pacijent pati od poteškoća u kretanju zbog teške pothranjenosti i općeg nedostatka tekućine. Također postoji čitav niz modrica, rana i rana po cijelom tijelu”.

Neki savjetnici kralja preporučuju pomilovanje svih političkih zatvorenika, puštanje osoba uhićenih u 2017. godini i puštanje zatvorenika koji imaju zdravstvene probleme.

Kontaktiranje i članove obitelji predstavlja prijetnju

Saudijska Arabija pustila je na slobodu tri žene, za koje se vjeruje da su Aziza al-Youssef, Eman Al Nafjan, i doktorica Rokaya Mohareb. One će na slobodi čekati svoje suđenje.

Glasnogovornik saudijskog veleposlanstva u Washingtonu izjavio je ranije kako je kraljevstvo potpisalo konvenciju protiv mučenja te kako je mučenje zabranjeno na njihovom teritoriju. Kazao je da Saudijska Arabija ‘uzima sve optužbe za loš tretman pritvorenika koji čekaju suđenje ili zatvorenika koji odslužuju svoje kazne jako ozbiljno’.

The Guardian je dobio upozorenja od strane nekoliko stručnjaka za ljudska prava tijekom svojeg istraživanja priče da čak i pokušaj kontaktiranja članova obitelji ljudi koji su u pritvoru predstavlja ozbiljnu prijetnju članovima obitelji koji žive u Saudijskoj Arabiji. Organizacije za ljudska prva i aktivisti potvrdili su da je devet osoba koji su navedeni u izvještaju bilo u pritvoru u siječnju.

Razlozi za njihovo uhićenje se razlikuju, a u nekim slučajevima njihovi navodni zločini, zbog kojih su uhićeni, nisu ni objavljeni.

Neviđena okrutnost

Organizacija Human Rights Watch pozvala je Saudijsku Arabiju da “odmah oslobodi sve zatvorene aktiviste za ljudska prava i mirne disidente, te pozove međunarodne promatrače da provedu sveobuhvatnu i transparentnu istragu njihovog postupanja”. Glasnogovornik organizacije dodao je da “saudijski zatvorenici, uključujući i aktivistkinje, tvrdili su da ih vlasti zlostavljaju s neizrecivom okrutnošću, uključujući električne šokove, udarce i seksualno zlostavljanje, a čini se da nova otkrića medicinskih izvješća potvrđuju ono što su govorili mjesecima.”

Jedan anonimni aktivist rekao je da je opis ozljeda u izvještaju, koji navodi kako su pojedinci u samici, konzistentant s dokazima koje su do sada prikupili aktivisti. Osoba tvrdi da jedini način da se provjeri izvještaj da neovisni promatrači dobiju pristup zatvorenicima koji su identificirani u izvještaju i da objave svoj izvještaj.

Aktivist je izjavio da su zatvorenice bile mučene sa strujom, vezane za stolice i udarane po bedrima, leđima i stražnjici s agalom, vrpcom koju muškarci koriste kako bi zadržali maramu koju nose na glavi. Zatvorenice su opisale težak gubitak kila, uzevši da je jedna žena rekla da je izgubila polovicu svoje težine, izjavio je aktivist.

Borba protiv slobode medije

Justin Shilad, znanstveni suradnik na Bliskom istoku u Odboru za zaštitu novinara, izjavio je da je slučaj novinara Fahda al-Sunaidija pokazao opseg i doseg uhićenja koje je naredio krunski princ.

“Ovo nije netko tko bi radio probleme s obzirom na teme koje je pokrivao … Činjenica da je u pritvoru bez ikakvog razloga, činjenica da nije poznat kao kontroverzna figura, doista pokazuje kako se Muhamed bin Salman bori protiv slobode medija, nezavisnog novinarstva ili bilo kakvog komentara kritičke prirode”, kazao je znanstveni suradni.

“U smislu istraživanja Saudijske Arabije, šutnja nije kao ništa što sam ikada vidio, a istraživao sam Libiju, Siriju, Jemen, Irak … Razina straha, zastrašivanja i ušutkavanja informacija, to je iznad onoga što vidimo u ratnim zonama u regiji u kojoj djeluje islamska država. ”