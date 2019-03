PROCURIO OBRAMBENI PLAN: Nijemci će držati 10-dnevne zalihe hrane i vode za slučaj napada

View this post on Instagram

Muss ein mit atomaren, biologischen oder chemischen Kampfstoffen kontaminiertes Schiff evakuiert werden, geschieht dies mit Hilfe eines ABC-Abwehrzuges. Im Rahmen einer Übung transportieren Soldaten einen verletzten Kameraden in einem Patiententransportisolator (PTI). Der ABC-Abwehrzug Nordsee und das 5./ ABC-Abwehrbataillon 7 Husum üben gemeinsam mit den Marinesoldaten und dem Sanitätspersonal das Bergen und Evakuieren von Besatzungsmitgliedern auf einer Korvette der Marine. // If ships are contaminated with nuclear, biological or chemical weapons they are evacuated using a NBC Defense Platoon. As part of an exercise soldiers carry a wounded comrade in a patient transporter isolator (PTI). The NBC Defense North Sea and the 5th / NBC Defense Battalion 7 Husum practice the salvage and evacuation of crew members with the navy and paramedics. (Foto: #Bundeswehr / M. Letzin) #milstagram