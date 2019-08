PROCURILI SKANDALOZNI DOKUMENTI: 1000 školaraca prisiljeno raditi prekovremeno za mizernu plaću kako bi ispunili kvotu popularnog uređaja

Skandalozni dokumente procurili su iz jedne kineske tvornice u kojoj je više od 1000 tinejdžera radilo prekovremeno ili noću na sklapanju Amazonovih proizvoda

Više od tisuću kineskih školaraca u dobi od 16 do 18 godina prisiljeno je raditi noću ili prekovremeno kako bi sklapali Amazon Alexu i time ispunili proizvodne ciljeve, javlja Guardian. Dokumenti koji su procurili u javnost otkrivaju kako su tinejdžeri iz tehničkih škola i sveučilišta u kineskom gradu Hengyangu klasificirani kao pripravnici, no moraju raditi i više od dva mjeseca u komadu kako bi zadovoljili proizvodnju u vrijeme najsnažnije proizvodnje.

Iako kineski propisi dozvoljavaju zapošljavanje učenika starijih od 16 godina u tvornicama, izričito im je zabranjen prekovremeni ili noćni rad. No, umjesto toga uprava Foxconnove tvornice u Hengyangu plaća njihovim učiteljima boravak u tvornici, a oni učenici koji ne surađuju često su nagovoreni na prihvaćanje prekovremenog rada umjesto regularnih smjena.

Prijetnje i izrabljivanje

“Pokušao sam reći menadžeru svoje linije da ne želim raditi prekovremeno. No, menadžer je obavijestio moju učiteljicu i ona mi je rekla da ako ne radim prekovremeno, ne mogu stažirati u Foxconnu i to će utjecati na moje diplome i prijave za stipendiju u školi. Nisam imao izbora, morao sam to istrpjeti”, rekao je mladić koji mjesec dana radi na proizvodnoj liniji. Njegov je posao nanijeti zaštitni film na 3000 Alexa Echo Dot pametnih zvučnika dnevno. Dodao je da rad u tvornici nema nikakve veze s njihovom nastavom te da mu je rečeno da će raditi osam sati dnevno pet dana u tjednu. To se na kraju promijenilo u 10 sati dnevno šest dana u tjednu.

I dokumenti koje je dobila kineska organizacija za radnička prava China Labor Watch govore u prilog izrabljivanju djece. U njima stoji kako će “pripravnici koji ne rade prekovremeno utjecati ne samo na proizvodni cilj već i na svoju spremnost za rad. Pripravnici trebaju raditi prekovremeno”.

Novčane razlike

U dokumentima stoji i kako su pripravnike zaposlili zbog nedostatka radne snage, smanjenja troškova zaposšljavanja i lakšeg preusmjeravanja na druge položaje unutar tvornice. Satnica im je također mizerna – dobiju 16,54 yuana (15,70 kuna) po satu za prekovremeni rad i uz druge dodatke. Škole pak dobiju 500 yuana (475 kuna) po učeniku kojeg angažiraju za rad.

Za usporedbu Amazon Alexa u SAD-u košta 50 dolara (329 kuna), u Velikoj Britaniji 50 funti (399 kuna), a u Australiji 75 dolara (336 kuna). Prošle je godine u cijelom svijetu prodano više od 100 milijuna primjeraka Alexe.

Brojni propusti

Otkriveno je i kako Foxconnova tvornica ima više agencijskih radnika od dozvoljenog broja, a mnogi od njih su radili više od dopuštenih 36 sati mjesečno. Iz Foxconna su potvrdili kako se više neće u tolikom broju oslanjati na agencijske radnike te kako će im omogućiti stalno zapošljavanje. Priznali su i ilegalno zapošljavanje učenika te obećali poduzeti mjere kako bi se situacija popravila.

“Uključili smo udvostručenje nadzora i nadgledanja pripravničkog programa sa svakom relevantnom partnerskom školom kako bismo osigurali da u bilo kojim okolnostima pripravnicima ne bude dozvoljen prekovremeni ili noćni rad. Bilo je slučajeva kada je slab nadzor lokalnog menadžerskog tima dozvolio da se to dogodi, a iako su pripravnicima isplaćene dodatne plaće, to nije prihvatljivo i poduzeli smo neposredne korake kako bi se osiguralo da se to više neće ponoviti”, poručili su iz Foxconna usput se braneći pružanjem prilika za stjecanjem praktičnih znanja koja će tinejdžerima koristiti nakon završetka školovanja.

Kinezi ne vjeruju najavljenim revizijama

Iz dokumenata je vidljivo kako je takvo stanje u Foxconnu uzrokovano američko-kineskim trgovinskim ratom, zbog koje su porasle cijene sirovina te izgubljene neke narudžbe.

“Ako utvrdimo kršenje zakona, poduzet ćemo odgovarajuće korake, uključujući zahtjev za hitnim korektivnim mjerama. Žurno istražujemo ove navode i rješavamo to s Foxconnom na najvišoj razini. Dodatni timovi stručnjaka stigli su jučer na lice mjesta kako bi sve istražili i pokrenuli tjedne revizije”, rekao je glasnogovornik Amazona odgovorivši novinarima na upit o otkrivenim dokumentima i izrabljivanju mladeži.

Izvršni direktor China Labor Watcha, Li Qiang pozvao je Amazon i Foxconn da omoguće neovisno praćenje radnih uvjeta kako bi se spriječilo daljnje kršenje zakona o radu. Izrazio je sumnju u njihova obećanja o smanjenu broja agencijskih radnika i poboljšavanju uvjeta za učenike, rekavši kako će se te odredbe i dalje kršiti, jer tvrtkama to podiže profit.