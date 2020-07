PROCURILI DOKUMENTI S JEZIVIM SVJEDOČANSTVIMA: ‘Pitala sam Epsteina što Bill Clinton radi ovdje. On se nasmijao i rekao da mu duguje uslugu’

Žrtva serijskog pedofila, milijardera Jeffreyja Epsteina još je 2016. ispričala detalje silovanja i svog boravka na bogataševom otoku te je nadodala kako je među uglednim gostima vidjela i Billa Clintona te kako su je slali na seks pod krinkom masaže

U javnost su procurili sudski spisi u kojima je navodna žrtva serijskog pedofila, milijardera Jeffreyja Epsteina, još 2016. optužila njega i njegovu suradnicu Ghislaine Maxwell za zlostavljanje te sve podrobno opisala. Virginia Giuffre je već ranije rekla kako ju je Maxwell regrutirala kao maloljetnicu te joj naređivala da se upušta u spolne odnose s Epsteinom, ali i britanskim princom Andrewom, bivšim guvernerom Novog Meksika Billom Richardsonom te dvojicom muškaraca koje je opisala kao “drugog princa” i “vlasnika velikog hotelskog lanca”, piše CNN.

“Gledajte, rekla sam vam sve što trenutno znam. Žao mi je. Ovo mi je jako teško i frustrirajuće. Ne sjećam se svih ljudi. Slali su me raznim ljudima“, rekla je Giuffre svome odvjetniku.

FBI UHITIO BIVŠU DJEVOJKU I SURADNICU JEFFREYJA EPSTEINA: Ona je navodno mamila žrtve koje su seksualno zlostavljali on i njegovi moćni prijatelji

Clinton je bio na otoku

U objavljenim spisima stoji kako su Maxwell i njezin odvjetnik prikazali Giuffre kao nepouzdanu svjedokinju te ukazali na pogreške u pojedinim datumima i brojkama koje je navela. Princ Andrew i bivši guverner Richardson također su negirali njene optužbe. Giuffre je 2016. rekla kako je dobila novac za fotografiju nje i pronca Andrewa koja je kasnije završila u brojnim medijima te kako ju je Ghislaine Maxwell mnogo puta helikopterom vozila na Epsteinov privatni otok na Karibima. Komentirala je i intervju iz 2011. u kojem je navela da je Maxwell na otok vozila i bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona.

“Ghislaine mi je rekla da je doletjela s Billom Clintonom. A Ghislaine voli pričati o stvarima koje zvuče nevjerojatno. Bilo to istina ili ne, to sam ispričala u intervjuu sa Sharon Churcher“, rekla je Giuffre i dodala da je primijetila kako je Churcher pogrešno shvatila njenu priču, ali da je nije ispravljala. “Sjećam se da sam pitala Jeffreyja što Bill Clinton radi ovdje. On se na to nasmijao i rekao da mu duguje uslugu. Nikad mi nije rekao o kakvoj se usluzi radi. Nisam znala ni je li ozbiljan ili se šali jer je često pričao kako mu svi duguju usluge”, nastavila je Giuffre i dodala kako su tada na otoku bile i druge djevojke. Clinton je sve negirao.

BILL CLINTON NIJE LJUBOVAO SAMO S MONICOM LEWINSKY? Navodno se ‘pohvatao’ i sa svodnicom Jeffreyja Epsteina

Seks pod krinkom masaža

Giuffre je opisala i da ju je Maxwell mamila na seks pod krinkom “masaža”. “Kada su govorili o masažama, mislili su na erotične masaže. To je bio njihov izraz za to. Mislim da ima dosta drugih svjedoka koji mogu potvrditi kako je ta masaža zapravo izgledala. Kada mi je Ghislaine rekla da idem raditi masažu, to je značilo seks”, rekla je Giuffre, koja je u doba kada je bila na otoku imala svega 16 godina.

Među objavljenim dokumentima nalazi se i prepiska u kojoj se Epstein 2015. e-mailom žalio svojoj suradnici zbog lošeg publiciteta, kojeg je zaradio nakon optužbi da je 2007. tražio prostitutke.

ODLUČIO SPRATI LJAGU S RESTORANA: ‘Uzeo sam čekić i gorivo, razbio i zapalio stol za kojim su sjedila ta dva čovjeka’