PROCURILI DETALJI OKO PLANOVA ZA BREXIT: Parlament odbio sve opcije, a sada je otkriven idući potez premijerke

Rasprava o brexitu predviđena za petak neće biti tzv. “smisleno glasanje” o sporazumu o razdruživanju od EU-a koji je britanska vlada dogovorila s Bruxellesom, prenosi u četvrtak britanski Press Association, pozivajući se na izvor iz ureda premijerke Therese May

Britanska vlada ranije je najavila posebnu sjednicu parlamenta za petak posvećenu raspravi o brexitu, ali nije rekla hoće li to biti formalni pokušaj da se održi treće glasanje o sporazumu o razdruživanju kako bi ga se ratificiralo, pošto je već dva puta odbijen, pred zakonski rok za izlazak iz EU-a koji istječe u ponoć po srednjoeuropskom vremenu.

Britanska Laburistička stranka poručila je u međuvremenu da neće podržati sporazum o brexitu premijerke May ako ona zatraži od parlamenta da glasa samo o sporazumu o razdruživanju, bez dogovora o budućim odnosima.

Nema podrške o planu

“Izišli bismo iz EU-a, a ne bismo imali apsolutno nikakvu ideju o tome kamo idemo. To ne može biti prihvatljivo i laburisti neće za to glasati”, reći će glasnogovornik stranke za brexit, Keir Starmer, u govoru na konferenciji u Britanskoj trgovačkoj komori u četvrtak.

“Kada bi se sada razdvojilo sporazum o povlačenju i političku deklaraciju, ostao bi nam brexit koji bi bio krajnje naslijepo”, kazat će.

Spremna podnijeti i ostavku

May je u srijedu izjavila da će dati ostavku ako njezin plan za brexit, koji je parlament dvaput odbacio, prođe treći put, u posljednjem pokušaju da pobunjenike u vlastitoj Konzervativnoj stranci uvjeri da podupru dogovor s Bruxellesom.

May je na sastaknu s konzervativnim zastupnicima rekla da će odstupiti ako njezin ‘razvod’ od Unije dobije zeleno svjetlo podijeljenog parlamenta, kako bi omogućila da neki novi premijer krene u novu fazu pregovora o budućim odnosima s EU-om.

No euroskeptici se ne mogu dogovoriti

Brojni konzervativci, koji žele radikalniji prekid veza s EU-om od onoga koji je May ispregovarala s Bruxellesom, jasno su dali do znanja da će razmotriti mogućnost da podrže njezin plan ako im jasno obeća da odstupiti i kaže kada će to učiniti.

Britanski je parlament kasno u srijedu navečer odbio sve alternativne prijedloge za brexit. Radi se o nekoliko prijedloga koji su bili predstavljeni kao alternativa premijerkinu planu.

Odbijeni prijedlozi bili su različiti, od izlaza bez sporazuma, preko očuvanja carinske unije, do dvogodišnjeg prijelaznog razdoblja.