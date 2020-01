PROCURILE KOMPROMITIRAJUĆE PORUKE RADNIKA BOEINGA: ‘Biste li dopustili svojoj obitelji da leti u tom avionu. Ja ne bih…’

Zaposlenik Boeinga tvrdi da su Boeing 737 MAX dizajnirali ‘klaunovi’ koje su nadgledali ‘majmuni’

Boeing je objavio stotine internih poruka koje pokazuju da su zaposlenici kritički komentirali razvoj kontroverznog Boeinga 737 MAX, a jedan je zaposlenik rekao da su ga “dizajnirali klaunovi” koje su nadgledali “majmuni”.

Zrakoplov 737 MAX privremeno je povučen iz prometa u ožujku prošle godine nakon dvije zrakoplovne nesreće u kojima je poginulo 346 osoba. MAX 737 srušio se u Indoneziji u listopadu te u Etiopiji u ožujku.

“Biste li stavili svoju obitelj u zrakoplov testiran na MAX simulatoru? Ja ne bih”, napisao je jedan zaposlenik 8. veljače 2018., osam mjeseci prije prve nesreće. “Ne”, odgovorio je drugi.

‘Neprihvatljive poruke’

Proizvođač je tvrdio da piloti mogu voziti MAX 737 nakon kompjuterske pripreme, na čemu je tvrtka planirala uštedjeti. Ovoga je tjedna Boeing objavio kako preporuča pilotima treniranje na simulatoru prije nego što počnu voziti MAX 737.

Boeing je rekao kako su objavljene poruke “u potpunosti neprihvatljive” te da ne pokazuju pravo lice Boeinga.

Štednja i nemogući rasporedi

U drugim e-mailovima i porukama zaposlenici su govorili o svojoj frustraciji s kulturom tvrtke, žaleći se na potrebu da pronađu najjeftinije dobavljače i “nemoguće rasporede”, prenosi BBC. “Ne znam kako to popraviti … to je sistemski. To je kultura. Činjenica je da imamo stariji voditeljski tim koji vrlo malo razumije posao a potiče nas do određenih ciljeva”, napisao je zaposlenik u e-mailu od lipnja 2018.

U poruci iz svibnja 2018. neimenovani zaposlenik Boeinga rekao je: “Još uvijek mi Bog nije oprostio zbog zataškavanja koje sam napravio prošle godine.” Ne navodeći što je bilo prikriveno, zaposlenik je dodao: “Ne mogu to još jednom, vrata raja će se zatvoriti.”

