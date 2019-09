PROCURILE FOTOGRAFIJE KOJE JE GNJUSNI NASTAVNIK IZ ZENICE SLAO UČENICAMA: Djevojčicama iz osnovne škole nudio seks i prijetio im?

Tek nakon šest mjeseci je suspendiran i to zbog sasvim drugog slučaja

Profesor biologije i tehničkog odgoja Mensud Hodžić iz Osnovne škole u Zenici prije više od pola godine prijavljen je zbog slanja lascivnih SMS poruka 14-godišnjoj učenici.

Prema navodima iz prijave, Hodžić je djevojčici slao eksplicitne fotografije, nudio joj seks, a potom i prijetio, da bi na kraju sve negirao. Kako su pisali BiH mediiji, iako je pokrenuta istraga, profesor je suspendiran tek danas.

Rekli mu da nemaju dokaza?

Do njih je došao i Avaz, koji je ranije neslužbeno doznao da je Hodžić proteklih dana bio pozvan u Tužilaštvo, gdje mu je rečeno da nemaju dokaza protiv njega, a da će se istraga nastaviti protiv NN osobe. No objava fotografija bi to mogla promijeniti.

Protiv Hodžića je prije 20 dana potvrđena još jedna optužnica. Hodžić se sumnjiči da je kao odgovorna osoba u svojstvu člana ispitne Komisije za vozače motornih vozila ZDK primio novac za sebe kako bi u okviru svoje funkcije učinio što ne bi smio učiniti.

U više navrata uzimao je novac od kandidata, da bi im osigurao nesmetano polaganje vozačkog ispita, a jedan od takav slučaj dogodio se 22. 9. 2018. godine, kada je tokom polaganja vozačkog ispita od kandidata uzeo 100 KM.