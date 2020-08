PROCURILE BIZARNE FOTOGRAFIJE: Bivšeg predsjednika SAD-a masira jedna od Epsteinovih žrtvi, oglasio se i Clintonov glasnogovornik

Fotografije na kojima se vidi kako bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona masira jedna od žrtvi milijardera, pedofila, Jeffreyja Epsteina, šokirale su svjetsku javnost, piše Daily Mail.

PROCURILI DOKUMENTI S JEZIVIM SVJEDOČANSTVIMA: ‘Pitala sam Epsteina što Bill Clinton radi ovdje. On se nasmijao i rekao da mu duguje uslugu’

BOLESNA SURADNJA SA SERIJSKIM PEDOFILOM: Maloljetnice prisiljene na orgije s ‘jugoslavenskom seksualnom robinjom’

Na njima se vidi kako bivši predsjednik sjedi te se smije Chauntae Davies, tada 22-godišnjoj terapeutkinji za masažu koja je bila Epsteina osobna maserka, dok ga ona istovremeno masira.

Clinton se, naime, žalio na ukočen vrat nakon što je zaspao u Epsteinovu zloglasnom privatnom jetu ‘The Lolita Express’, dok je tijekom rujna 2002. godine bio na humanitarnom putovanju s njime u Afriku.

Davies je za Epsteina rekla da ju je nekoliko puta silovao, ali za Clintona je kazala kako je bio pravi gospodin na tom putu. Inače, i ranije se govorilo kako je Epsteinov privatni avion služio za prijevoz maloljetnih djevojaka dok su brojni američki biznismeni i bogataši također putovali tim avionom.

