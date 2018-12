PROCURILA WHATSAPP PREPISKA KOJA RASVJETLJAVA KHASHOGGIJEVO UBOJSTVO? ‘Bin Salman je poput čudovišnog Pac mana’

Abdulaziz je o svojim razgovorima s ubijenim novinarom prvi put progovorio prije mjesec dana nakon što su na Sveučilištu u Torontu otkrili da mu je na mobitel ubačen sofisticirani vojni špijunski softver

U svojim kolumnama za Washington Post, Jamal Khashoggi kritizirao je saudijskog princa Mohammeda bin Salmana vrlo odmjereno, no, kako se sada čini, u privatnim prepiskima nije se nimalo suzdržavao.

U više od 400 poruka koje je izmijenio s drugim izgnanim Saudijcem, Omarom Abdulazizom, Khashoggi je Mohammeda bin Salmana nazvao ‘čudovišnim Pac-manom koji će proždrijeti svakoga tko mu se nađe na putu, a s vremenom i svoje pobornike’.

Abdulaziz je te poruke sada proslijedio CNN-u koji ih ekskluzivno objavljuje nazivajući ih ‘slikom čovjeka kojeg duboko mori drskost mladog princa’.

“Uhićenja su neopravdana i njemu nepotrebna (nalaže logika), ali tiranija nema logiku, no on voli opresiju i silu i mora se time razmetati. On je poput čudovišnog Pac mana, što više žrtava proždre, to ih više želi. Neće me iznenaditi ako se opresija u jednom trenutku okrene i prema onima koji mu pružaju podršku”, napisao je Khashoggi u jednoj poruci Abdulaziziju.

“Postoji li šansa da će ih pomilovati kad postane kralj, kako bi pokazao milost i oprost?”, pitao ga je Abdulazizi.

“Logika bi to nalagala, ali nemam više vjere u to”, odgovorio mu je Khashoggi.

Organizirali online vojsku

Njihova korespondencija pokazuje da su išli u smjeru organiziranja online pokreta koji bi se suprotstavio državnom aparatu. “Jamal je vjerovao da je problem u bin Salmanu i da tog klinca treba zaustaviti”, kazao je Abdulaziz u intervjuu za CNN.

U kolovozu je Khashoggi posumnjao da je netko presreo njihovu komunikaciju te je svom prijatelju napisao: “Neka nam Bog pomogne”.

Dva mjeseca kasnije bio je mrtav.

Ove nedjelje Abdulaziz je podignuo tužbu protiv izraelske tvrtke koja je izumila program kojim je, kako on vjeruje, hakiran njegov telefon. “Hakiranje mog telefona odigralo je veliku ulogu u Jamalovoj sudbini, bojim se. Krivnja me izjeda živog”, kaže Abdulaziz.

Dva ključna elementa

Khashoggi i Abdulaziz gotovo su svakodnevno komunicirali između listopada 2017. i kolovoza 2018. godine. Iz prepiske proizlazi da su imali plan formirati online vojsku kojom bi angažirali mlade u Saudijskoj Arabiji i uništili državnu propagandu na društvenim mrežama. Ta digitalna ofenziva, nazvana “cyber-pčele” proizašla je iz ranijih planova o pokretanju portala koji bi dokumentirao kršenja ljudskih prava u njihovoj zemlji. “Mi nemamo parlament, imamo samo Twitter. I oni ga koriste kao oružje kojim šire svoje glasine. Napadaju nas, vrijeđaju nas i prijete. Odlučili smo poduzeti nešto”, kaže Abdulaziz.

Dva ključna elementa njihova plana bila su slanje novca u Saudijsku Arabiju te stranih SIM kartica kako bi njihova online vojska mogla tvitati bez straha da ih prate.

Razgovarali su i o novcu koji se slao za Saudijsku Arabiju, no u jednoj poruci Abdulaziz kaže Khasgoggiju da je vlada saznala za njihov plan.

“Kako su znali?”, pitao ga je Khashoggi.

“Negdje curi”, rekao mu je Abdulaziz.

Tri minute kasnije Khashoggi odgovara: “Neka nam Bog pomogne”.

Poslušao Khashoggijev savjet

Abdulaziz je o svojim razgovorima s ubijenim novinarom prvi put progovorio prije mjesec dana nakon što su na Sveučilištu u Torontu otkrili da mu je na mobitel ubačen sofisticirani vojni špijunski softver. Iz izraelske tvrtke koja je napravila taj softver kažu kako nemaju dokaza da je on ubačen na Abdulazizov telefon te da njihov program služi vladama za borbu protiv terorizma.

Sama činjenica da je na njegov Abdulazizijev mobitel ubačen ovaj spyware znači da su saudijske vlasti mogle vidjeti na stotine poruka razmijenjenih između ovog dvojca te ih, kao takve, smatrati činom izdaje.

Abdulaziz tvrdi i kako su mu prošlog mjeseca pristupila dvojica muškaraca koji su kazali kako ih u Montreal šalje upravo Mohammed bin Salman, mimoilazeći bilo kakve službene kanale, kao što su nadležna ministarstva. Rekli su mu da mu bin Salman nudi posao i neka dođe u veleposlanstvo ‘riješiti papire’.

Sada tvrdi da mu je Khasgoggijev savjet vjerojatno spasio život.

“Rekao mi je da ne idem i da se s njima nalazim samo na javnim mjestima”, kaže Abdulaziz.

No, 2. listopada sam Khashoggi učinio je upravo suprotno, ušao je u saudijsko veleposlanstvo u Istanbulu, iz kojeg živ nije izašao.