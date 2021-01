PROCURILA SNIMKA TRUMPOVOG POZIVA: Pritiskao državnog tajnika da ‘pronađe’ glasove za njegovu pobjedu: ‘Nema šanse da izgubim!’

Američki predsjednik Donald Trump vršio je pritisak na Brada Raffenspergera, državnog tajnika Georgije te čelnog izbornog dužnosnika te savezne države, da pronađe dovoljno glasova kako bi Trump ipak odnio pobjedu u toj saveznoj državi.

Washington Post dobio je audio snimku telefonskog poziva od subote kada je Trump posljednji put nastojao potaknuti neutemeljene tvrdnje o prijevari birača, prenosi Reuters. Washington Post je u nedjelju objavio dijelove jednosatnog Trumpova poziva s državnim tajnikom Georgije koji mu je kolega iz republikanskih redova.

The audio of Trump demanding the Georgia secretary of state “find” enough votes so his loss to Biden can be overturned needs to be heard to be believed pic.twitter.com/jzjzwhcgDl

— Aaron Rupar (@atrupar) January 3, 2021