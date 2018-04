PRITISCI NAKON SKANDALA S KRAĐOM PODATAKA SVE SU VEĆI: Zuckerberg najavio nova pravila privatnosti na Fejsu, evo što to znači

Nepoštivanje zakona u ovom slučaju nosi maksimalnu kaznu, do četiri posto godišnjeg prihoda. Tvrtkama ne bi trebalo biti teško proširiti prakse i politike EU negdje drugdje jer već imaju postojeće sustave.

Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg rekao je da će se nova pravila o privatnosti podataka na toj društvenoj mreži primjenjivati za više od tri četvrtine korisnika.

Zuckerberga pozivaju na ostavku zbog afere s Cambridge Analyticom

Europska opća uredba o zaštiti podataka primorat će tu društvenu mrežu na poštivanje strogih pravila o privatnosti kod korisnika u Europi. No Zuckerberg se nije obvezao na proširenje takve zaštite na globalnu razinu, piše Independent. ‘Još uvijek utvrđujemo detalje ovoga, no sada bi cijela stvar trebala biti na to usmjerena’, rekao je Zuckerberg. Sa samo 17 posto od 2,2 milijarde korisnika Facebooka u Europi, većina ih neće imati koristi od novih pravila. Facebook se posljednjih tjedana suočava s pritiskom da pruži svojim korisnicima bolju zaštitu nakon otkrića skandala s tvrtkom Cambridge Analytica, koja je skupljala osobne podatke od više od 50 milijuna Facebook korisnika u korist kampanje Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima.

U ponedjeljak je Scott Stringer iz New Yorka pozvao Zuckerberga da da ostavku rekavši da skandal s podacima korisnika predstavlja ‘rizik za demokraciju’. Novi zakoni o zaštiti podataka trebali bi stupiti na snagu 25. svibnja. Dat će ljudima više kontrole nad načinom na koji kompanije prikupljaju njihove osobne podatke. Zagovornici privatnosti kažu da Facebook čini sve što se zakonski zahtjeva od njih, no da moraju učiniti više kada je riječ o problemima proizašlima iz skandala s Cambridge Analyticom.



Kazna od četiri posto godišnjeg prihoda?

‘Nedostaje neka veća slika da bi se ovo protumačilo kao potpuno dobrovolja mjera za zaštitu podataka, koja je poduzeta kao odgovor na probleme s Cambridge Analyticom’, kažu Jamie Williams i Gennie Gebhart iz organizacije Electronic Frontier Foundation. ‘Ako Facebook želi pokazati da ih je briga za nešto osim pravnih zavrzlama, morat će napraviti puno veće promjene’, dodaju. Podaci su ključni za Facebookov posao oglašavanja a još nema zadovoljavajućeg plana o tome kako će se nositi s time. ‘Nisam još čuo nikakva rješenja od Facebooka koja nude za rješenje ovog problema’, kaže analitičar Brian Wieser.

Nepoštivanje zakona u ovom slučaju nosi maksimalnu kaznu, do četiri posto godišnjeg prihoda. Tvrtkama ne bi trebalo biti teško proširiti prakse i politike EU negdje drugdje jer već imaju postojeće sustave. Obaveze tvrtki manje su obvezujuće od zakona, a zakoni moraju zahtijevati zaštitu privatnosti korisnika, rekla je Nicole Ozer, direktorica u Američkoj udruzi za građanske slobode u Kaliforniji.