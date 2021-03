‘PRISTUP CJEPIVIMA JE DOBRA VIJEST’; Bill Gates o povratku u ‘normalu’: ‘Do kraja 2022. vraćamo se u potpunosti’

Gates, milijarder koji je odstupio sa čelne pozicije tvrtke Microsoft 2014., posvetio je najmanje 1,75 milijardi dolara putem Zaklade Bill i Melinda Gates za globalni odgovor na pandemiju

Svijet bi se trebao vratiti u normalu do kraja 2022. godine zahvaljujući cjepivima protiv covida-19, rekao je Bill Gates u intervjuu za poljski list Gazeta Wyborcza i televizijski kanal TVN24.

“Ovo je nevjerojatna tragedija”, rekao je suosnivač Microsofta o pandemiji i dodao da su jedine dobre vijesti pristup cjepivima. “Do kraja 2022. trebali bismo se u potpunosti vratiti u normalu”, rekao je Gates.

BILL GATES JE JAKO OPTIMISTIČAN ŠTO SE TIČE ZAPADA, ALI ZA NAS OSTALE – BAŠ I NIJE: Ne želite znati kada nam predviđa povratak u normalu…

Gates uložio novac kako bi pomogao u borbi protiv pandemije

Gates, milijarder koji je odstupio sa čelne pozicije tvrtke Microsoft 2014., posvetio je najmanje 1,75 milijardi dolara putem Zaklade Bill i Melinda Gates za globalni odgovor na pandemiju.

To uključuje podršku za neke proizvođače cjepiva, dijagnostiku i potencijalne načine liječenja. Program COVAX, uz potporu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Globalnog saveza za cjepiva i imunizaciju (GAVI), nastoji osigurati dvije milijarde doza cjepiva za siromašnije zemlje do kraja 2021.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

BILL GATES PROGNOZIRAO DO KADA ĆEMO MORATI NOSITI MASKE, DESNIČARI GA NAPALI: ‘Želiš blokirati Sunce kako bi se Zemlja ohladila’