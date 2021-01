PRIPADNICI HGSS-A BIHAĆ SPASILI ŠESTERO MIGRANATA: Četiri muškarca i dvije žene zalutali u pokušaju da ilegalno uđu u Hrvatsku

Pripadnici GSS-a iz Bihaća u ponedjeljak su intervenirali na području planine Plješevice gdje su spasili šestero migranata koji su pokušali ući u Hrvatsku iz BiH

Šest ilegalnih migranata koji su pokušali ući u Hrvatsku iz BiH po dubokom snijegu spasili su pripadnici GSS-a iz Bihaća, objavili su u utorak lokalni mediji.

Iz postaje Gorske službe spašavanja u Bihaću pojasnili su kako su njihovi pripadnici u ponedjeljak intervenirali na području planine Plješevice, koja se proteže duž granice s Hrvatskom, nakon što su tamo u snježnim nanosima opažena četiri muškarca i dvije žene koji su zalutali u očevidnom pokušaju da ilegalno prijeđu granicu.

Njih su prvi otkrili i krenuli u potragu pripadnici Granične policije BiH, no oni se zbog dubokog snijega i zapreka nisu s mogli probiti pa su zatražili pomoć timova GSS-a.

Bez vidnih ozljeda, ali pothlađeni

Spasilački tim probio se kroz snježne nanose na motornim saonicama stigavši tako do ilegalnih migranta. Svi su bili bez vidnih ozljeda no pothlađeni, a nakon toga su evakuirani i predani djelatnicima Međunarodne organizacije za migracije (IOM), prenio je portal “Nezavisnih novina”.

Prema procjenama međunarodnih humanitarnih organizacija na području Unsko-sanske županije trenutačno do tri tisuće ilegalnih migranata boravi na otvorenome, odnosno u napuštenim objektima i šatorima, jer za njih nema mjesta u prihvatnim centrima. Većina ih čeka proljeće kako bi tada pokušali prijeći granicu s Hrvatskom, no neki to unatoč riziku pokušavaju i u zimskim uvjetima i po dubokom snijegu.

