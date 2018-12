PRIJETI LI RAT SRBIJE I KOSOVA? Oglasio se Vučić: ‘Vojska Kosova može postojati pod dva uvjeta, a taj drugi se nikad neće dogoditi’

“Nas je na Kosovu između pet i šest posto, a južno od Ibra oko dva posto. Za to smo krivi i mi zbog svega onoga što je bilo devedesetih, ali i zato što se nakon toga nismo borili za naš narod. Sami smo se izbacili iz UN-a. Ljudi moraju razumjeti te greške. One se uvijek plaćaju i skupo će nas koštati”, kazao je predsjednik Srbije

Komentirajući carine na srpsku robu koje je uvelo Kosovo te najave osnivanja vojske Kosova što je izazvalo nove napetosti među tim zemljama i na jugoistoku Europe, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, gostujući na TV Pinku, da će Srbija dati sve od sebe kako bi sačuvala mir. Najavio je, također, da će danas telefonski razgovarati s glavnim tajnikom NATO-saveza Jensom Stoltenbergom.

Na pitanje voditelja postoji li ratna prijetnja, Vučić je kazao da riječ “rat” ne voli ni koristiti te da mu se čini kako ljudi u Prištini ne shvaćaju razmjere katastrofe koju mogu izazvati, prenosi Blic.

“Nećemo dozvoliti pogrom i protjerivanje Srba”

“Nadam se da ćemo uspjeti sačuvati mir. Srbija će dati sve od sebe. Uvjeren sam da ćemo imati mir, da neće biti rata, ali nećemo dozvoliti pogrom našeg naroda i proterivanje naših ljudi gdje god oni živjeli. To je naša obveza i bez toga ne možemo. Uvijek ćemo razgovarati i rješavati probleme mirnim putem”, rekao je Vučić.

Što se tiče vojske Kosova, Vučić je rekao da ona na sjeveru Kosova može postojati samo pod dva uvjeta: ako s tim bude suglasan NATO i ako se s tim složi manjinska, srpska zajednica na sjeveru Kosova. To se, dodao je, nikada neće dogoditi.

Vučić je kazao i kako ga plaše očekivanja koje imaju ljudi u Srbiji u vezi Kosova.

“Nas je na Kosovu i Metohiji između pet i šest posto, a južno od Ibra oko dva posto. Za to smo krivi i mi, i zbog svega onoga što je bilo devedesetih, ali i zato što se nakon toga nismo borili za naš narod. Sami smo se izbacili iz UN-a. Ljudi moraju razumjeti te greške. One se uvijek plaćaju u povijesnom smislu i skupo će nas koštati”, kazao je.

“Velike sile imaju problema sa mnom”

“Ne najavljujem ništa loše, ali to se mora znati. Dobili smo priliku dobiti mnogo više nego inače, ali su Srbi rekli da to ne žele”, pojasnio je.

Vučić je rekao kako smatra da kosovski Albanci nemaju ni snage ni mogućnosti napasti Srbiju. Još je ustvrdio da velike sile imaju veliki problem s njim jer ne želi prihvatiti da one upravljaju Srbijom.

“Kada su 2016. godine počeli prosvjedi, dobio sam zahtjev, tako su nam priopćili, da Sašu Jankovića postavim za premijera. Nisam htio primati strance, ne zanima me to. Tada je bila ideja da se napravi nekakva vlada spasa. Ma kakva vlada spasa?! Ne možete mi ništa, ja se vas ne bojim, možete me samo ubiti”, rekao je Vučić.

