PRIJETI LI AMERICI KAOS? Mnogi su s pravom zabrinuti, strah je velik: ‘Bojim se da će doći do sukoba između dva tabora na ulicama’

Političari u Njemačkoj su zabrinuti događanjima u SAD. Optužili su američkog predsjednika Trumpa za nedemokratsko ponašanje. Neki strahuju od kaosa u Sjedinjenim Američkim Državama

Vicekancelar Olaf Scholz pozvao je na prebrojavanje svih glasova na američkim izborima. Izbori moraju se „održati u potpunosti” kako bi glas svakog građanina mogao utjecati na rezultat, rekao je ovaj političar Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD), piše Dijana Roščić za Deutsche Welle.

Ministar vanjskih poslova Heiko Maas (SPD) otkazao je konferenciju za tisak koja je bila zakazana za podne. On je jučer izjavio da se nada da će se transatlantski odnosi poboljšati – nakon protekle četiri godine. „Potrebni smo jedni drugima”, rekao je za ARD. S Donaldom Trumpom kao američkim predsjednikom partnerstvo „više nije funkcioniralo”. Pojavile su se nove krize i sukobi, a ništa nije riješeno.

GLASOVI KOJE TRUMP NE PRIZNAJE; Republikanci se ograđuju od njegovih izjava, ali stiže upozorenje: ‘Protivnici su s razlogom zabrinuti’

Priče o građanskom ratu preuveličane

Transatlantski koordinator savezne vlade Peter Beyer očekuje nasilne nerede ako uskoro ne bude jasnog rezultata na američkim izborima.

„Bojim se da će doći do sukoba između dva tabora na ulicama, ukoliko bude potrajalo dok ne bude donijeta konačna odluka o pobjedniku”, rekao je političar CDU-a danas ujutro njemačkoj novinskoj agenciji dpa.

„Ali mislim da neće biti situacije nalik građanskom ratu na nacionalnoj razini.” Ne postoje čelnici i niti jedna organizacija koja bi mogla tako nešto mogla brzo organizirati „Mislim da je scenarij građanskog rata potpuno preuveličan.” Čak i ako Trump pobijedi, Njemačka morati težiti boljim odnosima s SAD-om, rekao je još Beyer.

Šef zastupničkog kluba SPD-a Rolf Mützenich čak je govorio o mogućem „kaosu”. Mützenich se založio za snažnije odvajanje Europe od Sjedinjenih Država. „U Europi ima glasova koje treba ozbiljno shvatiti, koji kažu da se moramo više distancirati onoga što se događa u SAD. I ja sam jedan od tih glasova”, rekao je Mützenich za javni servis ARD. Ako Trump pobijedi na izborima, ostaje zabrinutost da bi SAD mogle napustiti NATO. „To se mora shvatiti ozbiljno”.

EUROPSKA KOMISIJA NEMA KOMENTARA NA JANŠINU ČESTITKU TRUMPU: ‘Mi ćemo pričekati službenu objavu rezultata’

Na granici nemogućeg

Činjenica da Trump kaže da je pobijedio na predsjedničkim izborima prije nego što su prebrojani svi glasovi dovodi do „kritične, zastrašujuće situacije”, rekao je čelnik FDP-a Christian Lindner za drugi program njemačkog javnog servisa, ZDF-a. „Ovo je početak dramatične konfliktne situacije u američkoj demokraciji s nesagledivim posljedicama ne samo za američki narod, nego i šire – i za svijet, a samim tim i za nas u Europi”, upozorio je Lindner. Trumpovo ponašanje raskida s „tradicijom i pravilima”. Ovo što Trump sada radi „prelazi granice onoga što bi se do prije nekoliko mjeseci smatralo mogućim”.

I Gregor Gysi stručnjak stranke Ljevica za vanjsku poltiku je također oštro kritizirao Trumpov pristup. „To je zaista nedemokratski”, rekao je Gysi na ZDF-u. „On time huška ljude”. Gysi je rekao da bi bilo katastrofalno kada izbore ne bi odlučili birači nego Vrhovni sud.

Šef desno populstičke Alternative za Njemačku (AfD) Jörg Meuthen je uvjeren da će jasan rezultat biti poznat do petka. Ova neizvjesnost je „neugodna”, ali „Sjedinjene Države će to preživjeti”, rekao je on ali je „neugodno iznena+en” Trumpovim ponaüanjem.

Prema mišljenju političara i potencijalnog predsjednika CDU-a Norberta Röttgena, pobjeda Donalda Trumpa bi zatekla Njemačku. „Nismo spremni na to”, rekao je Röttgen. Ako bi Trump ostao predsednik još četiri godine, došlo bi do porasta svega onoga što se iskusilo u prvom mandatu. „Razlika je u tome da li neočekivano i zatim četiri godine dovodite u pitanje NATO ili to traje osam godina”, rekao je on za ARD.

Prije Trumpove sporne izajave ministrica obrane i aktualna predsjednica kršćanskih demokrata Anegret Kramp-Karenbauer je rekla za ntv: „Morat ćemo se pripremiti za nesigurnu situaciju”. Ministar privrede Peter Altmaier također se pribojava da će se, ako ishod bude tijesan, o tome “raspravljati vrlo, vrlo dugo”.

URUŠAVA SE STARA TRUMPOVA BAZA: Trump je izgubio dio bijelaca, ali dobio podršku latinoameričkih i drugih nebijelih glasača

Prekretnica u globalnom poretku

Čelnici oporbenih Zelenih, Robert Habeck i Annalena Baerbock također su sa zabrinutošću reagirali na moguću potvrdu predsjednika SAD Trampa na funkciji. „Ako Trump pobijedi, to će značiti prekretnicu i globalni poredak će se u srži promijeniti”, upozorio je Habeck na RTL-u i n-tv. „Trumpizam je robusniji nego što smo mislili, i ne povlači se”.

Baerbock je za ZDF rekla da je, s obzirom na rezultate u SAD, imala „neugodan osjećaj”. Sada je važno „da se nitko ne proglasi za predsjednika, dok glasovi još nisu prebrojani”, rekla je ona. Sudovi i druge institucije sada moraju „raditi svoj posao i osiguraju da se prebroji posljednji glas koji je stigao putem pošte”, kaže Baerbock.

PET KLJUČNIH TOČAKA KOJE ĆE ODLUČITI O PREDSJEDNIKU SAD-A: Za sada je jasno samo da se Trump neće tako lako predati…

Rasplet neizvjesnih američkih izbora uživo možete pratiti OVDJE.