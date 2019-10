PRIJATELJIMA DINE MIŠKIĆA FALI 13.000 € ZA PRIVATNU POTRAGU: ‘Svi smo na iglama, ovo čekanje je strašno i iscrpljujuće…’

Prijatelji nestalog kapetana Miškića: ‘Imamo preko 37 tisuća eura, ali za potragu avionom je potrebno preko 50 tisuća eura’. Saborski zastupnici Nikola Grmoja (Most) i Goran Aleksić (Snaga) pozvali su danas kolege zastupnike i hrvatsku javnost da se uključe u kampanju prikupljanja novca

Đurđa Vrljević Šarić i Sebastian Latoch, prijatelji obitelji nestalog kapetana Dine Miškića, rekli su u razgovoru za N1 da su nakon za njih neprihvatljive obustave potrage za nestalim pomorcima s broda “Bourbon Rhode” odlučili pokrenuti peticiju za nastavak potrage i spašavanja. U akciji prikupljanja novaca za potragu putem aviona prikupili su 37 tisuća eura.

Vrljević Šarić rekla je da su u trenutku kada je objavljeno da se potraga obustavlja imali neformalne informacije da su se svi članovi posade ukrcali na splavi, tako da im je to bilo neprihvatljivo. “Zato smo se odlučili na pokretanje peticije. Odaziv nas je, malo je reći dirnuo. Radi se o preko 40 tisuća potpisnika peticije. To su ljudi iz puno zemalja i to nam je sve pomoglo da se potraga nastavi”, dodaje.

Kaže kako obitelji kapetana dok traje potraga “Definitivno nije lako”. “Mi smo svi na iglama. Čekamo dobru vijest, čekanje je strašno i iscrpljujuće. Ali nakon jučerašnje vijesti da su uočene signalne rakete, to su znakovi života”, rekla je Vrljević Šarić.

NE BI BILO PRVI PUT DA LJUDE PRONAĐU I NAKON 300 DANA PLUTANJA: ‘Vjerujem da je zapovjednik učinio ono što treba za spas sebe i svoje posade’

POTRAGA U TIJEKU, ALI JOŠ IH NISU NAŠLI. No, nada i dalje postoji: 5 čvrstih razloga zašto treba vjerovati da su kapetan Miškić i posada živi

Nedostaje novaca za potragu avionom

Sebastian Latocha je rekao da su nakon vijesti o obustavi potrage odmah pokrenuli prikupljanje novca za spašavanje. “Francuska je na kraju sama pokrenula avion i hvala im na tome. Imamo preko 37 tisuća eura, ali za potragu avionom je potrebno preko 50 tisuća eura.

Ja samo vidim Dina da je tu i da ćemo zajedno biti s njim. I ako treba Atlantik preplivati, napravit ćemo to”, zaključio je Latocha za N1.

POKRENUTA PETICIJA ZA NASTAVAK POTRAGE ZA DINOM MIŠKIĆEM: Više od 20.000 ljudi potpisalo za spas kapetana Bourbon Rhodea

Grmoja i Aleksić pozvali na prikupljanje novca

Saborski zastupnici Nikola Grmoja (Most) i Goran Aleksić (Snaga) pozvali su danas kolege zastupnike i hrvatsku javnost da se uključe u kampanju prikupljanja novca za privatnu potragu koju su pokrenuli obitelj i prijatelji kapetana Miškića, nestalog s potonulog broda “Bourbon Rhode”.

“Nadamo se i molimo da će posada i Dino Miškić biti pronađeni, sudjelovanjem u akciji pokazujemo da naše ljude ne zaboravljamo i da nikad od njih nećemo odustati”, poručio je Grmoja iz Hrvatskog sabora.

Aleksić je zahvalio svima koji su potpisali internetsku peticiju da se nastavi potraga za posadom potonulog broda i koji su uplatili donacije. “Pozivam sve, pa i zastupnike da uplate donacije da se potraga ne bi prekinula, jer velika je šansa se ljudi pronađu. Vjerujem da su svi živi i zdravi i da će ih pronaći oni koji ih traže”, rekao je Aleksić.

Ispaljena signalna raketa

Potraga za nestalim pomorcima s tegljača “Bourbon Rhode”, koji je potonuo 26. rujna u Atlantiku 2000 kilometara od francuskog otoka Martiniquea, nastavljena je nakon što je u noći na utorak u oceanu primjećena ispaljena signalna raketa, pa su u potragu poslani brod francuske brodarske kompanije “Bourbon Offshore” te zrakoplov opremljen specijalnim instrumentima za pretraživanje mora.

Dosadašnja potraga, reducirana u petak nakon tjedan dana traganja, rezultirala je pronalaskom trojice preživjelih i tijela četvorice poginulih pomoraca. Na brodu ih je bilo ukupno 14, uključujući i hrvatskog kapetana Dinu Miškića koji nije pronađen.