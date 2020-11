PRIČA ŽENE KOJA JE IMALA I GRIPU I COVID: ‘Temperatura je pala, ali bilo mi je lošije. Mislim da je tada vlast nada mnom preuzeo Covid’

‘Temperatura mi je samo jednom bila iznad 37,7 no bila sam strašno umorna. Imala sam groznicu, jaku glavobolju i proljev. Kada je temperatura pala, osjećala sam se lošije nego prije. Vjerujem da je to bila točka u kojoj sam preboljela gripu, a vlast nada mnom je preuzeo Covid.

Mnogi su liječnici i epidemiolozi upozoravali da bi s dolaskom sezone gripe moguće preklapanje te bolesti s bolešću koju uzrokuje koronavirus moglo biti izuzetno teško za one koji istodobno obole od obje. Među onima kojima se to dogodilo je Lauren Hines, profesorici u jednoj srednjoj školi u američkoj saveznoj državi Kentucky. Ona je svoje traumatično iskustvo opisala za Statnews.

Počelo je, kaže, grebanjem u grlu i blagim kašaljem, ali to je isprva nije uzbunilo jer godinama već živi s alergijama, astmom i oslabljenim imunitetom. No, već idućeg dana imala je napadaje kašlja od kojih joj se vrtjelo u glavi.

“Otišla sam k liječniku koji me uvjeravao da sigurno nemam covid-19 iako je okrug u kojem živimo već više od mjesec dana u “crvenom”, a broj slučajeva se povećava. Bila sam pomalo sumnjičava prema njegovom mišljenju jer sam doznala tog jutra da je jedan učenik kojem predajem pozitivan”, kazala je.

Testirali su je te je utvrđeno da ima gripu. Rekli su joj da uzima tamiflu i tjedan dana miruje kod kuće. Bilo je to u srijedu.

“U četvrtak sam bila umorna, sve me boljelo, ali bilo je dosta blago. Čak sam uspjela završiti posao. I kašljala sam. U petak sam saznala da sam pozitivna i na koronavirus! Trebala sam to očekivati jer sam upalila mirisnu svijeću te ubrzo shvatila da uopće nisam osjetila njen miris”, kaže.

Ističe kako je bila jako uplašena, ali i ljuta, ponajviše upravu škole u kojoj radi jer nisu slijedili preporuke i organizirali online nastavu. Ljutila se i na svoje bližnje koji su joj govorili da ne brine, ali i na sebe samu jer je vjerovala da će ju zaštititi maska N95 koju je nosila u učionici.

‘Satima sam sam spavala i odlazila samo na zahod’

Potom je počela uzimati koristiti inhalator četiri puta dnevno, te uzimati cink i vitamin D. Ubrzo, međutim, više nije razlikovala koji simptomi su joj od gripe, a koji od Covida.

“Temperatura mi je samo jednom bila iznad 37,7 no bila sam strašno umorna. Imala sam groznicu, jaku glavobolju i proljev. U ponedjeljak je temperatura pala, ali osjećala sam se lošije nego prije. Vjerujem da je to bila točka u kojoj sam preboljela gripu, a vlast nada mnom je preuzeo Covid. Satima sam samo spavala. Odlazila bih samo na zahod. Htjela sam gledati televiziju, ali nisam se mogla usredotočiti pa bih opet zaspala”, opisala je stanje tih dana Lauren Hines.

Potom joj se javio novi simptom – trnci koji su nasumično se kretali gore-dolje.

“Narednih dana neprestano sam provjeravala zasićenost kisikom jer sam znala da ću, ako padne ispod 93 posto, morati u bolnicu. Od početnih očitanja oksimetra od 98 posto, u srijedu sam bila na 93 posto. Imala sam kratki dah i osjećala bol u prsima kada bih udahnula. Liječnik me poslao na rendgen pluća. S njima je sve bilo u redu. Nakon toga sam počela uzimati kortikosteroide što mi je neizmjerno pomoglo. Tek u petak, tjedan dana nakon što sam doznala da imam i Covid, uspjela sam se premjestiti s kreveta na kauč u dnevnoj sobi. Osjećala sam se kao pobjednica”, kaže.

‘Zabrinjavaju me dugoročne posljedice’

U tjedan dana tijekom kojih je imala i gripu i Covid, Lauren Hines izgubila je 4,5 kilograma. Kaže da se prisiljavala uzeti zalogaj-dva. I dalje ne zna gdje se i kada zarazila.

“Nisam bila u trgovini niti jela u restoranu od ožujka baš stoga jer spadam u osjetljivu skupinu. Jedini moji bliski kontakti bile su majka i sestra, no one su bile negativne. Sada kada je sve prošlo, osjećam se bolje i fizički i psihički – manje sam anksiozna. Jedva čekam vratiti se u učionicu i nadam se da će mi imunitet potrajati dovoljno dugo dok ne stigne cjepivo. No, i dalje se ne zna koliko traje imunitet, a najviše me zabrinjavaju dugoročne posljedice koronavirusa”, kazala je za Statenews dodavši da joj se i dalje javlja bol u prsnom košu te da još uvijek ima problema s probavom i umorom.

