PRIČA O UBIJENIM POLICAJCIMA SVE JE TUŽNIJA: Majka jednog od njih živi svega sto metara od mjesta gdje je ubijen, a drugome je sin upisao akademiju

Dvojica policajaca koje su u Sarajevu u petak ubili kradljivci auta bili su višestruko nagrađivani za obavljanje svog posla, a obojica su bili obiteljski ljudi iza kojih su ostala djeca i supruge, prenijeli su u petak bosanskohercegovački mediji koji se opširno bave brutalnim zločinom dok traje potraga za ubojicama.

“Bili su ljudi u pravom smislu te riječi, časni, pošteni, odgovorni i profesionalni policajci. Zbog svega toga naša tuga i bol su dodatno veći. Dugo godina smo ih poznavali i radili zajedno. Obojica su bili obiteljskii ljudi, oženjeni i imali su djecu”, kazao Mirza Hadžiabdić, predsjednik sindikata sarajevske policije kako ga citira portal Klix.

Policijska ograničenja

Adis Šehović (46) i njegov kolega Davor Vujinović (43) bili su u redovitoj ophodnji po sarajevskom naselju Alipašino polje kada je njihov službeni automobil u 4 sata ujutro zasula kiša metaka iz strojnice. Na policijski automobil koji nije imao ni upaljena rotacijska svjetla pucali su, bez ikakvog upozorenja, kriminalci koji su pokušavali ukrasti “Golf” hrvatskih registracijskih oznaka.

Šehović je odmah smrtno pogođen, a Vujinović je teško ozlijeđen, pogođen mecima u glavu. Liječnici su se šest sati borili za njegov život, no ozljede su bile isuviše teške i on je pao u komu i preminuo u sveučilišnom Kliničkom centru nešto prije 13 sati.

NISU GA USPJELI SPASITI: Nakon višesatne borbe liječnika, preminuo drugi policajac kojeg su ranili kriminalci u Sarajevu

Pretpostavlja se kako su počinitelji ubojstva pripadnici organizirane kriminalne skupine čija je baza u Republici Srpskoj. Takve kriminalne skupine godinama kradu automobile u Sarajevu, odvoze ih u rekordnom roku preko obližnje međuentitetske granice i tamo ih u skrivenim garažama prepravljaju ili režu u dijelove i potom preprodaju na crnom tržištu.

U svemu im pogoduje činjenica da sarajevski policajci, i kada ih zateknu na djelu, mogu malo toga učiniti jer im je zabranjeno prijeći entitetsku granicu u potjeri za kradljivcima. U takvim se slučajevima mogu samo osloniti na dobru volju za suradnjom policije RS.

“Uvijek je prvi išao, bez obzira na opasnost”

Šehović je bio policajac od 1995. godine kad je završio srednju školu za unutarnje poslove. Otac mu je poginuo u ratu, živio je s majkom, suprugom i sinom koji je, kako prenosi portal “Dnevnog avaza”, prije desetak dana krenuo očevim stopama upisavši Policijsku akademiju.

“Uvijek je prvi trčao tamo gdje je bio problem, bez obzira na opasnost. Ja sam mu kao brat govorio da ne trči toliko i da se čuva, jer je suviše opasno, a on mi je uvijek odgovarao da mora, jer što bi bilo kad bi svi policajci okretali glavu od problema i kakav bi tek tada kaos bio. To je bio on, hrabar i predan” kazao je Alen, mlađi brat ubijenog policajca.

ISKUSNI POLICAJCI STRADALI U ZASJEDI, NISU STIGLI NI IZAĆI IZ AUTA: ‘Prevrnut ćemo Sarajevo kako bismo pronašli počinitelja’

U neposrednoj blizini poprišta zločina u kojemu su ubijena dvojica policajaca živi Antonija, majka Davora Vujinovića. Ona je, nakon što je doznala za smrt sina koji je ubijen tek stotinjak metara od zgrade u kojoj stanuje, ostala u šoku i nije bila u stanju razgovarati s novinarima.

Obiteljska prijateljica Branka Sever kazala je kako Antonija ne može podnijeti tu bol pa je morala intervenirati hitna pomoć. “Užasno je ovo što se zbiva”, kazala je Sever.

Vujnović je bio otac trogodišnjeg dječaka i djevojčice koja ide u četvrti razred osnovne škole.

Apeli za odlučnom akcijom protiv kriminala u BiH

Predsjednik vlade Sarajevske županije Adem Zolj najavio je kako će na dan pokopa ubijenih policajaca u županiji biti proglašen dan žalosti.

Nakon ovog zločina reagirale su brojne političke stranke tražeći od vlasti poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se otkrilo i uhitilo ubojice.

Načelnik sarajevske općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić reagirao je dramatičnom konstatacijom kako je kriminal u BiH postao tako veliki problem da je vrijeme za krajnje mjere.

”Očevidno je da je sasvim sazrela situacija da se i u BiH, ne obazirući se na entitetske granice Federacije BiH ili Republike Srpske, mora krenuti u odlučnu akciju protiv svih kriminalaca, po uzoru na akciju ‘Sablja’, provedenu u Srbiji prije 15-ak godina. Bojim se da drugačije ne možemo stati na kraj kriminalu”, izjavio je Hadžibajrić.

Ministar unutarnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara kazao je kako se poduzimaju maksimalni napori radi uhićenja počinitelja, ali je upozorio i kako su policajcima prečesto praktično vezane ruke jer moraju odgovarati za svaku uporabu oružja, čak i u slučaju samoobrane.

“Razne istrage, unutarnje kontrole, demotiviraju policajce na terenu i oni se s pravom ljute. Država mora pružiti maksimalnu podršku policajcima koji jasno moraju raditi u skladu sa zakonom”, kazao je Čampara.