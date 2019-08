PRIČA O PREKRAJANJU GRANICA NA BALKANU – JE LI MOGUĆE? ‘Rusija u Republici Srpskoj želi vojnu bazu; moguća je i nova raspodjela BiH’

Scenarij kojeg opisuje Die Welt ima nekoliko ozbiljnih problema

“Rusija želi u bosanskoj srpskoj republici napraviti svoju vojnu bazu”, piše u članku koji je objavio Die Welt te pojašnjava: “Dok NATO na području bivše Jugoslavije računa prije svega na Albaniju, Kosovo i Hrvatsku, dotle se Rusija koncentrira na Srbiju i srpski entitet u Bosni – RS.”

U tekstu se spominje i ideja koja se često vrti po (prvenstveno srspkim) medijima o razmjeni terirotorija Thacija i Vučića, konkretno kako bi Srbija priznala Kosovo ako bi sjeverni, većinski srpski dio Kosova bio pripojen Srbiji. Scenarij je prilično nerealan, no bez obzira na to Welt analizira njegove posljedice.

“To bi moglo dovesti do domino-efekta – recimo do podjele Bosne uz pripajanje njezinih srpskih i hrvatskih dijelova matičnim zemljama Srbiji i Hrvatskoj. Ili čak do raspada Makedonije gdje također živi puno Albanaca”, navodi se u tekstu.

Baš nitko u svjetskoj zajednici ne bi dopustio novo prekrajanje granica na Balkanu, a analitičari za iz BiH, iz oba entiteta, istaknuli kako jednako nerealno osnivanje ruske vojne baze u Republici Srpskoj.

‘To je račun bez krmčara’

Prije svega, kako ističe DW, u BiH je već kod Sarajeva stacionirano Zapovjedništvo europskih oružanih snaga za podršku EUFOR i Štab NATO-a, koje su tamo smještene u skladu s Daytonskim sporazumom, te tako nikakvih drugih stranih snaga ne može biti u BiH.

Sarajevski analitičar Đuro Kozar ističe kako ljudi zaboravljaju da su od 2006. oružane snage BiH na više lokacija u RS, tako da je ideja ruskih vojnih baza u RS “račun bez krčmara”. Dodaje i kako je sama Narodna skupština RS-a 18. listopada 2017. usvojila Rezoluciju o vojnoj neutralnosti. Rezulucija je imala namjeru pokazati kako RS ne želi u NATO, no po logici stvari, morala bi se odnositi i na Rusiju.

“Ako bi se u tom entietu pravila ruska vojna baza, bio bi drastično narušen proklamirani princip vojne neutralnosti”, ističe analitičar iz Sarajava. Svjestan je da neki misle kako će RS osamostaliti, kako bi se Srbiju na neki način obeštetilo za Kosovo, no ističe da je to nerealno jer su granice na Balkanu nepromjenjive.

Pitanje je da li Rusiji uopće tako nešto treba

I direktor banjalučkog Centra za međunarodne odnose Miloš Šolaja smatra da formiranje ruske vojne baze u RS-u nije realno.

Upitno je da li Rusiji tako nešto zaista treba, kao što je upitan i ruski vojni angažman u Srbiji. Baza za humanitarne operacije u Nišu ne može se smatrati vojnim uporištem. Sasvim je drugo pitanje što bi nekome u ovom trenutku u političkom smislu odgovaralo. Trenutne političke okolnosti su takve da formiranje ruske baze ovdje ne bi bilo izvodljivo. Vjerojatno se radi o političkim špekulacijama bez realnog uporišta, jer je previše sredstava i energije uloženo kako bi se BiH i nakon rata uspostavila kao stabilna, mirna država”, kaže Šolaja za Deutsche Welle.