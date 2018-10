PREOKRET NAKON SAUDIJSKOG PRIZNANJA: Zbog Trumpove podrške Rijadu, i najbliži suradnici mu okreću leđa

Saudijska Arabija je dva tjedna tvrdili da nema ništa s nestankom novinara, a onda je procurila snimka u kojoj se čuje kako ga agenti režu mesarskom pilom dok je još živ

Saudijska Arabija objavila je u subotu da je novinar Jamal Khashoggi umro u borbi u istanbulskom konzulatu i da su dva viša dužnosnika otpuštena zbog njegove smrti, i dok je za te navode američki predsjednik Donald Trump rekao da su vjerodostojni, američki zastupnici smatraju da je u njih teško povjerovati.

SADIJCI PRIZNALI DA JE MASAKRIRANI NOVINAR UBIJEN U KONZULATU: ‘Umro je nakon borbe s ljudima koje je tamo sreo’

Priznanje Saudijske Arabije da je Khashoggi umro u konzulatu stiglo je nakon dva tjedna opovrgavanja da su imali išta s njegovim nestankom i nakon sve glasnijih zahtjeva zapadnih saveznika za objašnjenjem što se dogodilo. Njegov nestanak izazvao je prosvjede širom svijeta a neki su američki zastupnici pozvali na stroge akcije protiv Rijada.

Smjenio važne ljude

Saudijski državni mediji objavili su da je kralj Salman naredio otpuštanje dvojice viših dužnosnika: Saud al Katanija, savjetnika i desne ruke prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana i zamjenika šefa obavještajne službe Ahmeda Asirija.

Saudijska Arabija nija podastrla nikakve dokaze koji bi podržali njezine navode o okolnostima koje su prethodile Khashoggijevoj smrti i ne zna se hoće li zapadni saveznici biti zadovoljni saudijskom verzijom događaja.

Trumpu važni samo dolari

“Mislim da je to dobar prvi korak, to je veliki korak. Mnogo je ljudi upleteno, mislim da je to sjajan prvi korak”, rekao je novinarima u Arizoni Trump kojemu su bliske veze sa Saudijskom Arabijom u središtu vanjske politike. “Saudijska Arabija bila je sjajan saveznik. Ono što se dogodilo neprihvatljivo je”, kazao je te dodao da će razgovarati s prijestolonasljednikom.

Trump je također naglasio važnost Rijada u borbi protiv regionalnog neprijatelja Irana te važnost koju za radna mjesta Amerikanaca imaju prodaje goleme količine oružja Saudijskoj Arabiji. Neki američki zastupnici nisu uvjereni u saudijske navode. “Reći da sam skeptičan u pogledu nove saudijske priče o Khashoggiju blago je rečeno”, rekao je republikanski senator Lindsey Graham, Trumpov saveznik koji je bio oštro kritičan prema Saudijskoj Arabiji zbog incidenta.

Trump je rekao da će surađivati s Kongresom u pogledu sljedećih koraka, ali da bi “radije želio da ne koristimo kao odmazdu poništenje posla vrijednoga 110 milijardi američkih dolara, koji znači 600.000 radnih mjesta … Trebamo ih kao protutežu Iranu”.

Došao po potvrdu za vjenčanje

Nestanak Khashoggija, kritičara prijestolonasljednika koji je živio u SAD-u i bio kolumnist Washington Posta, izazvao je sve jači pritisak Zapada na Saudijsku Arabiju da pruži uvjerljive odgovore.

Nestao je nakon ulaska u saudijski konzulat u Istanbulu 2. listopada da prikupi dokumente za planirano vjenčanje. Nekoliko dana kasnije, turski dužnosnici rekli su da vjeruju da je ubijen u zgradi, optužbe koje je dosad Saudijska Arabija ustrajno negirala.

U odvojenoj izjavi u subotu, saudijski javni tužitelj rekao je da je izbila borba između Khashoggija i ljudi koje je sreo u konzulatu koja je vodila do njegove smrti. “Istraga još uvijek traje i 18 saudijskih državljana je uhićeno”, navodi se u izjavi.