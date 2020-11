PREMINUO STUDENT KOJI SE PROŠLE GODINE ZARAZIO U EPICENTRU PANDEMIJE: Njegova majka tvrdi da nikada nije prebolio simptome

Preminuo je prvi Britanac za kojeg se vjeruje da je obolio od Covida-19 nakon što se u Wuhanu zarazio novim koronavirusom

Prvi Britanac za kojeg se vjeruje da se zarazio koronavirusom krajem prošle godine pronađen je mrtav u svojoj sobi na Sveučilištu Bangor. Student Connor Reed (26) zarazio se virusom dok je radio u školi u Wuhanu u Kini u studenom 2019. godine. Tvrdio je da je bolest pobijedio i uz pomoći vrućih toddyja, tj. miješanih pića od likera i vode s medom, začinskim biljem i začinima, javlja Daily Mail.

Njegova slomljena majka otkrila je da Connor nikada nije zaista prebolio tegobe zaraze koronavirusom nakon što je bio prisiljen provesti više od 20 tjedana u oštroj karanteni u Kini.

Kada su policijski službenici i bolničari ušli u njegovu studentsku sobu na sveučilištu u Sjevernom Walesu prošle nedjelje navečer, pronašli su mrtvog Connora. No, Incident se ne tretira kao sumnjiv. Glasnogovornik policije Sjevernog Walesa rekao je da je nešto nakon 22 sata, 25. listopada, služba hitne pomoći zatražila od policije da dođe u studentsku sobu na Sveučilištu Bangor.

Teški simptomi bolesti

Pišući za Daily Mail u studenom, Connor je opisao svoje simptome te sveo bolest na teži oblik gripe. “Osjećam se užasno. Ovo više nije samo prehlada. Sve me boli, glava me udara, oči me peku, grlo mi je stegnuto. Hladnoća se spustila do prsa i imam suhi kašalj” , izjavio je tada.

Nastavio je opisivati da je napravio vruće toddyje kako bi si olakšao simptome. “Ne pušim i gotovo nikad ne pijem. Ali važno mi je da brzo prebolim ovu prehladu, kako bih mogao biti zdrav za posao. Samo u ljekovite svrhe u svoj medeni napitak stavim kapljicu viskija. Mislim da se to zove ‘hot toddy'”.

Connor je hospitaliziran nakon što je razvio infekciju prsnog koša te se polako nastavio oporavljati od bolesti. Prema riječima njegove majke Hayley, koja živi u Brisbaneu u Australiji, njezin sin nikada nije prebolio tegobe nakon zaraze virusom.

