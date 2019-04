PREMIJERKA MAY TRAŽI OD BRUXELLESA ODGODU BREXITA: ‘Predlažemo da to završi do 30. lipnja’

Visoki dužnosnik EU-a rekao je ranije u petak kako će Tusk vjerojatno ponuditi Britaniji fleksibilno produženje roka za izlazak iz EU-a do godine dana, s mogućnošću da ode ranije

Britanska premijerka Theresa May pisala je u petak predsjedniku Europskog vijeća Donaldu Tusku tražeći odgodu brexita do 30. lipnja kako bi omogućila podijeljenim zastupnicima da usvoje sporazum o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije.

“Ujedinjeno Kraljevstvo predlaže da to razdoblje završi 30. lipnja 2019.”, napisala je May u pismu.

JASNA PORUKA BRITANCIMA: ‘Ne možemo zauvijek nastaviti pregovore o brexitu i odgađati ga’

Ako se postigne dogovor, može i prije

May je izjavila da u slučaju postizanja dogovora prije tog datuma, Britanija predlaže prijevremeno okončanje te odgode.

“Vlada će željeti dogovoriti raspored za ratifikaciju koji će omogućiti izlazak Ujedinjenom Kraljevstvu iz EU-a prije 23. svibnja 2019. i otkazivanje izbora za Europski parlament, ali će nastaviti raditi odgovorne pripreme za održavanje izbora ako se to pokaže nemogućim”, kazala je.

Visoki dužnosnik EU-a rekao je ranije u petak kako će Tusk vjerojatno ponuditi Britaniji fleksibilno produženje roka za izlazak iz EU-a do godine dana, s mogućnošću da ode ranije. Po riječima dužnosnika, ta bi opcija mogla biti predstavljena May na summitu EU-a posvećenom brexitu 10. travnja u Bruxellesu. Ako premijerka to prihvati, Britanija će morati održati izbore za Europski parlament u svibnju.

