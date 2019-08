PREMIJER PROZVAO KOLINDINOG PROTUKANDIDATA: ‘Milanović? Nije mi jasno kako se netko kandidira nakon takvoga ‘acquisa”

Tvrdi da je Milanovićeva Vlada zadužila 71 milijardu kuna

Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da mu nije jasno kako se netko poput Zorana Milanovića koji je, kaže, zadužio zemlju za 71 milijardu kuna, nakon toga može kandidirati za predsjednika države.

Plenković je to izjavio na konferenciji za novinare komentirajući to što sindikati u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju, nakon tromjesečnih pregovora i načelnog dogovora s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem jučer nisu uspjeli potpisati dogovor o povećanju plaća.

Premijer se pritom nije složio s novinarskom opaskom da novca ima za sve, ali očito ne i za radnike u zdravstvu.

“Ne bih rekao da nema novca za liječnike i medicinske sestre. Širi kontekst je jasan i precizan, ova Vlada ima zdravi gospodarski rast. Tri posto rastemo, a istodobno se tri posto razdužujemo”, kazao je Plenkovi prije trotjedne stanke rada Vlade.

‘Ako se ljudi ne sjećaju, treba ih podsjetit’

“Milanovićeva Vlada nas je zadužila za 71 milijardu. Nije mi jasno kako se netko kandidira nakon takvoga ‘acquisa’? Vrlo ambiciozno jer ljudi ne zaboravljaju, a ako zaborave treba ih podsjetiti. Ova Vlada ostvaruje proračunske viškove, u našem mandatu prosječna plaća porasla je tri puta više nego u mandatima Tihomira Oreškovića, Zorana Milanovića i Jadranke Kosor zajedno”, ustvrdio je.

Vezano za pregovore sa sindikatima, naglasio je da postoje tri ključna elementa – osnovice, koeficijenti i dodaci. Dodao je da je njihov pristup takav da nadležni ministar za rad i mirovinski sustav koordinira te aktivnosti u suradnji s potpredsjednikom za gospodarstvo i zajedno sa svim resornim ministrima na jedinstvenoj platformi pregovara ono što se tiče općeg dijela i što se tiče granskih dijelova.

Naglasio je da svaki dogovor s bilo kojim granskih sindikatom, uvijek povlači izravne financijske posljedice u svim drugim granama. “Za sve to skupa treba pronaći sredstva, a to nije lako. Svjesni smo da postoji problem odlijeva i liječnika i medicinskih sestara i nastojimo pronaći rješenja koja će nam održati koju sada držimo, a to je fiskalna konsolidacija”, poručio je.

“Zato ćemo razgovarati i s liječnicima i s medicinskim sestrama te sa svima drugima i dogovoriti nakon stanke od dva tjedna cjeloviti pristup sa svim ministrima u koordinaciji. Nastojimo trošiti onoliko koliko zarađujemo, a ne trošiti ono što nemamo. Najlakše bi sad svima bilo dignuti plaće, otići na financijska tržišta, zaduživati se, pa ćemo vidjeti kakav će nam biti rejting i imidž u ekonomskim i financijskim institucijama. Napravit ćemo što možemo, ali na način da smo pravični prema svima”, kaže Plenković.

Svi ministri na proslavi Oluje, Plenković neće na Thompsona

Premijer je istaknuo da pripreme za 24. obljetnicu Oluje 5. kolovoza idu jako dobro, u koordinaciji Ministarstva branitelja, Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova. Naglasio je i da Vlada izrazito drži do digniteta Domovinskog rata, dostojanstva hrvatskih branitelja, boljeg položaja i hrvatskih vojnika i policajaca

“Cijela Vlada će biti u Kninu, to je danas potvrđeno i na taj način šaljemo jasnu poruku koliko držimo do onih ključnih povijesnih događaja koji su omogućili Hrvatskoj slobodu i razvoj, demokraciju i u konačnici prosperitet kakav danas uživamo u odnosu na vrijeme početka 90-ih kada je država bila u Domovinskom ratu”, poručio je Plenković.

Kazao je i da neće ići na Thompsonov koncert povodom proslave Oluje u nedjelju, 4. kolovoza, već će biti na večeri alkarskoga društva.