PREMIJER KOSOVA ‘IZBRISAO’ GRANICU S ALBANIJOM I RAZBJESNIO SRBIJU: U svom žestokom odgovoru, Vučiću bila puna usta Hrvatske

Premijer Kosova objavio je na Facebooku kako je nestala granica između te zemlje i Albanije pozivajući se na Schengen na što su odmah burno reagirali u Srbiji. U svojim prozivkama ponovno je žestok bio i sam Vučić koji je opet iskoristio priliku da se dohvati i Hrvatske

Premijer Kosova Ramush Haradinaj na svojoj se Facebook stranici pohvalio potpisivanjem sporazuma s Albanijom o uspostavi zajedničkih graničnih točaka.

Pritom je istaknuo kako granica između dviju zemalja više ne postoji te je za ožjak najavio drugu fazu punog uklanjanja granice po načelu Schoengena.

“U interesu je Kosova i Albanije očuvanje i unaprjeđenje bilateralnih odnosa i partnerstva između dviju zemlja. Danas mi je bila čast sudjelovati potpisivanju sporazuma o uspostavljanju zajedničkih graničnih točaka između Kosova i Albanije, po principu integriranog upravljanja granicom i našeg zajedničkog europskog puta.

Od danas granica Kosova prema Albaniji ne postoji.

Imat ćemo samo jedno zajedničko granično mjesto. Rad će se nastaviti i u ožujku ulazimo u drugu fazu potpunog uklanjanja granice između Kosova i Albanije na osnovu šengenskih principa. Čestitam Kosovo, čestitam Albanija”, napisao je Haradinaj.

Đurić upozorio na nesagledive posljedice

Haradinajevu objavu prokomentirao je direktor Ureda za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Marko Ðurić. “Ovakve korake poduzimaju potpuno nelegalno, a za ožujak najavljeno ukidanje prijelaza i kontrola predstavljalo bi grubo kršenje međunarodnih obaveza Prištine s potencijalno nesagledivim posljedicama.

Upozoravam odgovorne u međunarodnoj zajednici kako se ubrzana eskalacija tenzija, izazvana šovinističkom euforijom Prištine, mora zaustaviti. Sve ozbiljne posljedice koje mogu proizaći iz njihovog nečinjenja bit će u punoj mjeri njihova odgovornost”, kazao je Đurić.

Odmah po njegovoj objavi, oglasio se i Aleksandar Vučić ističući kako će “Albanci cijelu europsku zajednicu pokušati dovesti pred svršeni čina”.

“Meni je jasno da će oni graditi svoj plan. Kad krajem ožujka budu izbrisali granice tada će ukinuti poreze prema centralnoj Srbiji i reći da su spremni razgovarati, ali s drugačije pozicije, ujedinjenog Kosova i Albanije”, kazao je Vučić u izjavi novinarima dodajući kako je Srbija već upozorovala da će se to dogoditi.

‘Snažna Srbija svima smetnja’

A onda je istaknuo kako mnogima smeta snažna Srbija pa se u tom segmentu opet “dohvatio” i Hrvatske.

“Vidim koliko smeta snažna Srbija. Kada pogledam one u Hrvatskoj, to je nadrealno šta oni pišu i govore, nema veze s realnošću. Ali razumijete zašto to rade jer nekima od njih ne odgovara jaka Srbija, željeli bi je vidjeti slabu kao do skora. Nemate se što ljutiti na to”, pojasnio je.

Na pitanje je li kontaktirao svjetske lidere u vezi aktivnosti Albanaca, Vučić je upitao direktora Kancelarije za KiM Marka Ðurića sjeća li se on koliko je u poslednja dva tri dana ukazivano na to.

“Kada god nazovete dobijete uvijek isti odgovor. Koga god dobijemo od velike zapadnoeurospke politike, ali i sveukupne zapadnjačke politike, i kažete koja će vaša reakcija biti odgovor je: ‘baš smo iznenađeni, nismo vidjeli to posljednje na što nam ukazjujete. Hvala što ste nas izvijestili, reagirat ćemo u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima’. Poslije toga najčešće dobijete jedno veliko ništa”, kazao je Vučić, a prenijele su Novosti.