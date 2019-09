PREMIJER JE CIJELO VRIJEME LAGAO? Procurili tajni dokumenti koji otkrivaju kakav zapravo kaos donosi Brexit bez sporazuma

Novoobjavljeni vladin dosje o ‘pretpostavkama planiranja u najgorem slučaju’ kaže da nikakav ugovor o Brexitu neće dovesti do kašnjenja u medicini, ilegalnih ribarskih brodica, javnog remećenja, kašnjenja na granici i povećanja cijena hrane za one s najnižim primanjima

Dokumenti operacije Yellowhammer koji otkrivaju vladino planiranje Brexita bez dogovora objavljeni su u srijedu u Downing Streetu nakon što je Boris Johnson odbio predati e-poštu i tekstove ključnih suradnika o suspenziji Parlamenta, piše Daily Mail. Premijer je odbio udovoljiti zahtjevu Donjeg doma da javno objavi osobne poruke posebnih savjetnika u vezi s kontroverznim petodnevnom suspenzijom Parlamenta.

Ali vlada je objavila režirane verzije dokumenata operacije Yellowhammer povezane s planiranjem Brexita bez dogovora, kao odgovor zastupnicima koji su glasovali za to. Novoobjavljeni vladin dosje o “pretpostavkama planiranja u najgorem slučaju” kaže da nikakav ugovor o Brexitu neće dovesti do kašnjenja u medicini, ilegalnih ribarskih brodica, javnog remećenja, kašnjenja na granici i povećanja cijena hrane za one s najnižim primanjima. Kad je većina dokumenata procurila ranije ove godine, državni službenici suočeni su s optužbama za “zastrašivanje”. Suprotno ranijim izvješćima i nedoumicama, ne predviđa se nestašica hrane, već se predviđa smanjenje “dostupnosti i izbora proizvoda” ako Velika Britanija napusti EU bez dogovora.

Dokument pokazuje da Brexit bez dogovora donosi poskupljenje struje, kašnjenje uvoza lijekova, velike prosvjede…

Usprkos tome, dokument koji sadrži 20 “ključnih pretpostavki planiranja”, od kojih je jedan djelomično redizajniran, otkriva neke vrlo stvarne zabrinutosti zbog izlaza bez dogovora, uključujući poskupljenje struje, kašnjenja uvoza lijekova, prosvjede širom Velike Britanije i poremećaje na tržištu sektora financijskih usluga.

U pismu Dominicu Grieveu, Michael Gove rekao je da je zahtjev za komunikacijom ključnih suradnika poput, Dominica Cummingsa, da se produži Parlament, bio “bez presedana, neprimjeren i nerazmjeran”. Gove je dodao da “imenovanje pojedinaca bez obzira na njihova prava ili posljedice nadilazi razumno pravo parlamenta”. Sir Keir Starmer, tajnik Shadow Brexita, rekao je da “ovi dokumenti potvrđuju ozbiljne rizike Brexita bez dogovora, a laburisti su se toliko trudili da blokiraju.” “Potpuno je neodgovorno da je Vlada pokušala zanemariti ova oštra upozorenja i spriječiti javnost da vidi dokaze”, kazao je Starmer.

Boris Johnson nepošten prema Britancima

Starmer smatra da “Boris Johnson sada mora priznati da je bio nepošten prema britanskom narodu zbog posljedica ‘no deal’ Brexita”. Dodaje da je sada važnije nego ikad da se opozove Parlament i da se napravi mogućnost za pažljivo pregledavanje dokumenata i poduzimanje potrebnih koraka kako se sporazum ne bi prekinuo. Bivši ministar obrazovanja Sam Gyimah, jedan od 21 pobunjenih torijevaca tweetao je da “dokument koji je procurio nije zastario” i naglasio da sve ono što u njemu stoji predstavlja dugoročnu štetu koju bi Velika Britanija pretrpjela.

Vođa laburista Jeremy Corbyn tweetao je: “Službeni vladini dokumenti potvrđuju da je Boris Johnson spreman kazniti one koji si to najmanje mogu priuštiti Brexitom bez dogovora kako bi iskoristio svoje bogate prijatelje. Moramo ga zaustaviti”. Zagovornik Brexita, Nigel Farage, kaže da su navodi o nestašici hrane “glupost”.

Objavu dokumenta zahtijevao Donji dom

Zastupnici koji su zagovarali ostanak u EU-u negodovali su nakon što su zatraženi pristupi njihovim osobnim porukama u pokušaju dokazivanja da je Johnsonova suspenzija Parlamenta zapravo bila želja da se izbjegne nadziranje Brexita. Zastupnici su trebali predati svoje WhatsApp, Facebook i SMS poruke, a ministri su trebali do kraja izložiti plan za “no deal Brexit” situaciju. Zastupnici, na čelu s bivšim glavnim odvjetnikom torijevaca, Dominicom Grieveom, odredili su rok za predaju materijala koji je istekao sinoć u 23 sata.

Odbijanje predaje poruka i planova izazvalo je negativan učinak kod zastupnika kao što su Griev ili Hilary Benn. Dokument je objavljen na temelju zahtjeva Donjeg doma, a u pismu gospodinu Grievu u srijedu, Michael Gove, koji nadgleda planiranje sporazuma, rekao je da je dokument zapravo “razumno najgori scenarij”.

“Čak je i djelomično objavljivanje dokumenata iz Yellowhammera dovoljno da se pokaže kolika će šteta biti učinjena izlaskom Velike Britanije iz EU-a bez ugovora”, komentirao je Grieve.

‘Johnson je obmanjivao kraljicu’

Dokument dolazi dolazi istog dana kada je sud u Edinburghu odlučio da je odgađanje Brexita nezakonito jer je namjera premijera bila “stihijski” ispitati Johnsonovu politiku Brexita, a ne probijati put novom zakonodavnom programu kako je tvrdio. Šok iz Edinburgha ostavlja prostor za to da kraljica bude uvučena u ustavnu krizu. Kako se Westminster spušta u kaos, oporba tvrdi da je Johnson obmanuo kraljicu da provede suspenziju Parlamenta na pet tjedana pa ono što je bilo kraljevsko proglašenje, sada je ništavno. Puno je bijesa bilo kada se potvrdilo da su škotski sudovi “izabrani s razlogom”, a škotska sutkinja Nicola Sturgeron podrivala je vladavinu zakona.

Glavni državni odvjetnik Robert Buckland pokušao je smiriti tenzije uz poruku da ima potpuno povjerenje u neovisnost sudaca. Dominic Grieve rekao je da gospodin Johnson mora podnijeti ostavku ako je obmanuo kraljicu zbog svojih motiva, dok je David Lammy optužio Johnsona da je prevario monarha.

Poništena kraljičina odluka

Sudac Lord Doherty odbio je suditi protiv planiranog odgađanja Brexita na sudskom zasjedanju prošle srijede, rekavši da to trebaju odlučiti političari, a ne sudovi. Ali vijeće od troje sudaca u Edinburghu poništilo je tu odluku. Sažetak presude kaže: “Unutarnji dom Suda presudio je da je savjet premijera kraljici da se parlament Ujedinjenog Kraljevstva provodi od dana između 9. i 12. rujna do 14. listopada bio nezakonit jer imao je svrhu ‘stiliziranja’ Parlamenta.”

Na raspravi je sudac Lord Carloway rekao kako smatraju da je savjet koji je Vlada dala kraljici da suspendira parlament bio nezakonit i da je sama suspenzija nezakonita. Glasnogovornik vlade Velike Britanije kazao je da su razočarani odlukom i da će se žaliti Vrhovnom sudu. Slučaj će sada preuzeti Vrhovni sud u Londonu.

Sjevernoirski sud odbacio tužbu protiv Brexita bez dogovora

Belfatski visoki sud odbacio je u četvrtak tužbu kojom se traži zabrana britanskog izlaska iz Europske unije bez sporazuma jer je on navodno protivan sjevernoirskom mirovnom sporazumu iz 1998. godine. Slučaj je jedan u nizu tužbi širom Ujedinjenog Kraljevstva protiv strategije u pogledu Brexita premijera Borisa Johnsona. Johnson je rekao da Velika Britanija mora napustiti EU 31. listopada bez obzira na to je li osigurala dogovor o uređenom izlasku ili nije.

Škotski visoki prizivni sud presudio je u srijedu da je Johnsonova odluka da suspendira parlament pet tjedana nezakonita te da bi trebala biti poništena, presuda na koju će biti upućena žalba na vrhovnom sudu sljedeći tjedan. Raymond McCord, jedan od troje ljudi koji podržavaju slučaj u Sjevernoj Irskoj, rekao je da će se boriti protiv odluke tužbom koja bi mogla biti saslušana u petak i nada se priključiti drugim tužbama na najvišem sudu Ujedinjenog Kraljevstva sljedeći tjedan.

Kršenje sporazuma iz 1998.

McCordovi odvjetnici tvrde da bi Brexit bez dogovora prekršio Sporazum na Veliki petak iz 1998. koji je donio mir pokrajini pod britanskom upravom, no sudac Bernard McCloskey rekao je da slučaj “ušao u zabranjenu zonu nepravnoga”. Smatram da je ovaj slučaj bez ikakve sumnje političke naravi, zaključio je sudac McCloskey u presudi napisanoj na 68 stranica. “Praktično svi dokazi pripadaju svijetu politike, i nacionalne i nadnacionalne”, istaknuo je.

Odvjetnik koji zastupa Johnsonovu vladu rekao je u ponedjeljak da pod člankom 50 Ugovora EU-a, obveza pregovaranja više je na Bruxellesu nego na državama članicama. Britanski zakoni iz 2017. i 2018. “pretpostavljaju no ne zahtijevaju sporazum o povlačenju”, rekao je odvjetnik Tony McGleenan.

Tužba u Sjevernoj Irskoj također je uključila i pitanje suspenzije parlamenta, ali sud je odlučio obuhvatiti širi slučaj protiv izlaska “bez dogovora”.