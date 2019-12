PREMETAČINA OBITELJSKE KUĆE POKRENULA DRAMU: Uhićeno deset ljudi, sumnja se da su seksualno zlostavljali vlastitu djecu!

Svakog dana prosječno 40 djece u Njemačkoj doživi seksualno nasilje – to su prijavljeni slučajevi, a stvarna brojka je vjerojatno veća. Političari traže strože kazne za počinitelje i olakšavanje posla istražiteljima

Premetačina u jednoj kući u Bergisch Gladbachu u listopadu ove godine pokrenula je pravu lavinu. Istražitelji su preko mobilnog telefona jednog obiteljskog čovjeka uspjeli pristupiti chatu kojim su kružile ogromne količine fotografija i video snimaka s eksplicitnim slikama seksualnog nasilja nad djecom, piše Deutsche Welle. Dobar dio od oko 1.800 sudionika chata sam je napravio te snimke.

Ali nisu ostali samo kod razmjene snimaka. “Iz chata smo saznali da su se i osobno sastajali i barem u jednom slučaju podvodili djecu”, kazao je glavni državni odvjetnik grada Kölna Ulrich Bremer za njemačke medije. “To je zaista ogromna količina materijala koju treba obraditi.”

Više od 300 istražitelja u saveznoj pokrajini Sjevernom Porajnju i Vestfaliji još uvijek 24 sata dnevno radi na obradi materijala. U međuvremenu je u vezi sa slučajem iz Bergisch Gladbacha uhićeno deset osoba zbog sumnje da su seksualno zlostavljali vlastitu djecu ili djecu svojih partnerica. Do sada je otkriven identitet 21 djeteta u dobi od 11 mjeseci do 14 godina.

Djeca nisu dovoljno zaštićena

Prošli tjedan se u Berlinu po prvi put sastalo Nacionalno vijeće za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece i mladih, koje radi na mjerama za bolju zaštitu djevojčica i dječaka. “Ako pogledamo konstantno veliki broj slučajeva te slučajeve zlostavljanja iz Staufena, Lügdea ili ovaj iz Bergisch Gladbacha, potpuno je jasno da tisuće djece i mladih u Njemačkoj nije dovoljno zaštićeno od seksualnog zlostavljanja”, rekao je Johannes-Wilhelm Rörig, neovisni povjerenik za pitanja seksualnog zlostavljanja djece i dodao: “Moramo poći od toga da u svakom školskom razredu ima po jedno do dvoje djece koje je zlostavljano. To se više ne smije tolerirati.” On je također istaknuo da je seksualno zlostavljanje “temeljni rizik” djetinjstva u Njemačkoj.

Slučaj iz Staufena je 2017. šokirao cijelu zemlju. Jedna majka je zajedno sa svojim partnerom podvodila vlastitog devetogodišnjeg sina pedofilima koji su ga seksualno zlostavljali. Mali grad Lügde je pak početkom ove godine osvanuo na naslovnicama jer su dva muškarca u jednom kampu godinama zlostavljali ukupno 32 djece. Obojicu je pokrajinski sud u Detmoldu u rujnu ove godine osudio na višegodišnje zatvorske kazne.

U Njemačkoj dnevno 40 djece doživi seksualno zlostavljanje. Ovo su statistički podaci policije za 2018. godinu koji obuhvaćaju samo prijavljene slučajeve. Broj slučajeva produkcije, posjedovanja i širenja dječje pornografije je u odnosu na godinu dana ranije u 2018. porastao za 14 posto – na 7.449 otkrivenih slučajeva.

Istraga s lažnim fotografijama

“Na tom području su nam hitno potrebne strože kazne”, rekao je Herbert Reul, ministar unutarnjih poslova pokrajine Sjevernog Porajnja i Vestfalije. On je na prošlotjednoj konferenciji ministara unutarnjih poslova u Lübecku zatražio da se baš svaki slučaj zlostavljanja djece tretira kao zločin, a ne samo kao prekršaj. To znači da bi najmanja moguća kazna za takva djela bila godinu dana zatvora. Osim toga, Reul se založio i za povećanje maksimalne zatvorske kazne za teška kaznena djela seksualnog zlostavljanja djece s pet na deset, a za posjedovanje dječje pornografije s tri na pet godina.

Na drugim područjima polako dolazi do pomaka. Tako bi istražiteljima ubuduće trebalo biti dopušteno korištenje kompjuterski generiranih snimaka dječje pornografije kako bi pod lažnim imenom dobili pristup odgovarajućim internetskim portalima. Naime, mnogi portali od novog korisnika kod registracije zahtijevaju da stavi na raspolaganje svoj pornografski materijal. To je istražiteljima do sada bilo zabranjeno. „Te slike koje su kompjutorski generirane vrlo su slične pravim snimkama, ali nikada ne pokazuju stvarnu djecu”, objasnila je ministrica pravosuđa Christine Lambrecht i najavila odgovarajuću izmjenu zakona.