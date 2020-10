Farmaceutska kompanija Johnson & Johnson morala je prekinuti treću fazu ispitivanja cjepiva protiv covida-19 zbog toga jer se jedan od sudionika naglo razbolio, pri čemu nije utvrđeno je li uzrok tomu placebo, cjepivo ili neki vanjski faktor

Farmaceutska kompanija Johnson & Johnson objavila je u ponedjeljak da je privremeno obustavila kliničko ispitivanje cjepiva protiv covida-19 nakon što se razbolio jedan od sudionika istraživanja. Privremeno smo prekinuli sva naša klinička ispitivanja eksperimentalnog cjepiva protiv covida-19, “uključivo kompletno ispitivanje u fazi tri, zbog neobjašnjive bolesti kod jednog pacijenta”, kaže tvrtka u priopćenju. Taj prekid doveo je do zatvaranja sustava online prijava kojima su se tražili sudionici za fazu tri, a sazvan je i neovisan odbor za sigurnost pacijenata.

Neželjeni događaji su “očekivani dio svake kliničke studije, posebno studije ovakvog opsega”, kaže Johnson & Johnson.

60.000 sudionika testiranja

Protokoli koji su na snazi u kompaniji predviđaju suspenziju studije dok se ne utvrdi je li neželjeni događaj povezan s lijekom ili cjepivom koji se procjenjuju i je li moguće nastaviti ispitivanje. Dobrovoljce za fazu tri Johnson & Johnson je počeo tražiti potkraj rujna, kako bi dobio ukupno 60.000 sudionika na više od 200 mjesta u SAD-u i u drugim zemljama, objavila je kompanija i Američki nacionalni institut za zdravlje. Ispitivanja su se osim u SAD-u odvijala u Argentini, Brazilu, Čileu, Kolumbiji, Meksiku, Peruu i Južnoafričkoj Republici.

Dekan Škole za javno zdravstvo Sveučilišta Brown Ashish Jha komentirao je za CNN kako zaustavljanje ispitivanja cjepiva nije nužno zabrinjavajuće. “To je savršeno očekivano i to je podsjetnik koliko je suludo pokušati razviti cjepivo bez treće faze kliničkih istraživanja”, rekao je i dodao kako je to najmasovnije ispitivanje za koje je on čuo. “Tijekom takvog ispitivanja možete očekivati nekoliko pauza.”

Među rijetkima u trećoj fazi

Johnson & Johnson je deseta kompanija u svijetu koja je došla do treće faze kliničkog ispitivanja. Kompanija nije objavila druge pojedinosti, ali je kazala da su neki sudionici primali placebo te da tek treba utvrditi što je primao dobrovoljac koji se razbolio. Zasad nije poznato niti radi li se o vanjskom faktoru ili je bolest kod ispitanika zaista prouzrokovala supstancija koju je primio.

U rujnu, kliničko ispitivanje cjepiva protiv covida-19 koje su razvijali AstraZeneca i Sveučilište Oxford, a smatralo se jednim od onih koja su najviše obećavala, prekinuto je također nakon što je britanski sudionik razvio neobjašnjive nuspojave.

