PREDSJEDNIK SRBIJE I PREMIJER KOSOVA ZAJEDNO U WASHINGTONU: Vodit će teške razgovore pod američkim pokroviteljstvom

Danas u Washingtonu počinju dvotjedni razgovori srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Kosova Avdullaha Hotija, i to pod pokroviteljstvom američke adminitracije. Kako javlja HRT, u Bijeloj kući će im domaćini biti Richard Grenell, poseban savjetnik američkog predsjednika za dijalog Prištine i Beograda te savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert O’Brien.

“I look forward to welcoming @predsednikrs Vucic and Prime Minister @Avdullah Hoti to the White House tomorrow. These important discussions will advance peace through economic cooperation. Both leaders’ commitment to dialogue will benefit #Serbia and #Kosovo.”–NSA Robert O’Brien pic.twitter.com/mpvhe2SyXn

— NSC (@WHNSC) September 2, 2020