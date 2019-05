PREDSJEDNIK SAD-A POTKOPAVA LEGITIMITET VOJNIH ZAKONA? Trump možda pomiluje vojnike optužene za ratne zločine, neke i prije suđenja!

Također se vjeruje da će biti uključen slučaj bojnika Mathewa Golsteyna, pripadnika specijalnih snaga (“zelene beretke”) koji je optužen za ubojstvo nenaoružanog Afganistanca 2010.

Američki predsjednik Donald Trump zatražio je da se pripremi dokumentacija za pomilovanje pripadnika američke vojske optuženih ili osuđenih za ratne zločine, uključujući i one koji bi trebali biti osuđeni za pucanje u nenaoružane civile u Iraku, objavio je list The New York Times u subotu.

Trump je zatražio da se dokumentacija odmah pripremi naznačujući da razmatra pomilovanje za njih oko Dana sjećanja 27. svibnja, navodi se u izvješću koje se poziva na dvojicu neimenovanih američkih dužnosnika.

Prikupljanje dokumentacije za pomilovanje inače traje mjesecima, no ministarstvo pravosuđa izvršilo je pritisak da rad bude prije prazničnog vikenda, rekao je jedan od dužnosnika.

Jedan zahtjev odnosi se na zapovjednika posebnih operacija Edwarda Gallaghera iz Navy SEALsa, za kojeg je suđenje predviđeno sljedećih tjedana. Gallager je optužen jer je u Iraku pucao na nenaoružane civile, a neprijateljskog zarobljenika ubio je nožem.

Stručnjaci zabrinuti

Također se vjeruje da će biti uključen slučaj bojnika Mathewa Golsteyna, pripadnika specijalnih snaga (“zelene beretke”) koji je optužen za ubojstvo nenaoružanog Afganistanca 2010., piše Times.

List navodi kako se vjeruje da će i drugi slučajevi biti uključeni u dokumentaciju no ne iznosi njihova imena.

Ministarstvo pravosuđa nije komentiralo izvješće Timesa. Bijela kuća još nije odgovorila na zahtjev lista za komentar.

Pravni stručnjaci citirani u izvješću navode da pomilovanja optuženih i osuđenih ratnih zločinaca, uključujući i neke od njih kojima suđenje još nije počelo, nije bilo u nedavnoj povijesti i neki su zabrinuti da bi neka pomilovanja mogla potkopati legitimitet vojnih zakona.