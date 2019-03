PREDSJEDNIK EUROPSKOG VIJEĆA TUSK O PRODUŽIVANJU ROKA ZA BREXIT: ‘Do 12. travnja sve je moguće’

‘Sudbina brexita je u rukama naših britanskih prijatelja’, izjavio je Donald Tusk

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk rekao je u petak da je “sve moguće” do novog roka za brexit određenog za 12. travnja ako britanski zastupnici idući tjedan ne odobre ugovor o izlasku.

‘Sve je moguće’

“Do 12. travnja sve je moguće: dogovor, dulja odgoda ako Ujedinjena Kraljevina odluči preispitati svoju strategiju ili poništavanje članka 50”, što znači odustajanje od brexita, rekao je Tusk na tiskovnoj konferenciji u Bruxellesu nakon završetka europskog susreta na vrhu.

“Naravno, opet ćemo se sastati prije tog datuma, svakako u nazočnosti premijerke” Therese May, rekla je pak njemačka kancelarka Angela Merkel, najavivši novi summit.

“Treba vidjeti kakvi su rezultati glasovanja jer ima puno mogućnosti o kojima britanski parlament još može glasati”, dodala je Merkel ocijenivši da je sve “u rukama britanskog parlamenta”.

“Sudbina brexita je u rukama naših britanskih prijatelja”, ponovio je Tusk. “Spremni smo za najgore, ali se nadamo najboljem”, dodao je.

Predviđene dvije mogućnosti

Čelnici europskih zemalja odlučili su u četvrtak dati Londonu odgodu do 12. travnja za izlazak iz Europske unije koji je bio predviđen za 29. ožujka. Predvidjeli su dvije mogućnosti: ako britanski parlament prihvati dogovor o brexitu Therese May i EU-a sljedeći tjedan, odobrit će se dulja odgoda do 22. svibnja, dan prije europskih izbora.

Ako se to ne dogodi, Ujedinjena Kraljevina će imati vremena do 12. travnja da iznese novu strategiju koja treba uvjeriti 27-oricu da odobre novu odgodu, puno dulju. To bi značilo da bi Britanci sudjelovali na europskim izborima. Europljani drže da bi ta “nova strategija” mogla uključiti i raspisivanje novih izbora u Ujedinjenoj Kraljevini i drugi referendum o brexitu.