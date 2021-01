PREDSJEDNIČKI TWITTER RAČUN VEĆ JE PREDAN JOEU BIDENU: On ubrzo objavio i svoj prvi tvit

Službeni Twitter računi američkog predsjednika Joea Bidena, potpredsjednice Kamale Harris i njihovih supružnika aktivirani su u srijedu, nakon četiri godine obilježene svakodnevnim tvitovima Donalda Trumpa, koji više ne može objavljivati na toj mreži.

“Račun @PresElectBiden je postao @POTUS (akronim za predsjednika Sjedinjenih Država ) i račun @SenKamalaHarris je postao @VP”, rekao je glasnogovornik platforme.

“Spremna za dužnost”, tvitala je prva američka potpredsjednica, Kamala Harris, nekoliko minuta nakon polaganja prisege u Washingtonu. Jill Biden, supruga novog predsjednika, dobila @FLOTUS (prva dama Sjedinjenih Država) a otvoren je račun i za Douglasa Emhoffa, supruga Kamale Harris: @SecondGentleman.

“Nema vremena za gubljenje u rješavanju kriza s kojima smo suočeni”, napisao Joe Biden u svom prvom predsjedničkom tvitu.

NISU SI BAŠ DOBRI, ALI MERKEL NIJE SRETNA ZBOG BLOKIRANJA TRUMPA NA TWITTERU: Razlozi za to su puno dublji no što biste na prvu zaključili

Račun Joea Bidena @POTUS sada prati 2,4 milijuna korisnika, i taj broj brzo raste, ali daleko je manji od 88 milijuna pratitelja osobnog računa Donalda Trumpa prije nego je ukinut, nakon čega ga je Twitter trajno udaljio.

Trump je koristio Twitter za širenje tvrdnji o izbornoj prijevari i odbijao priznati poraz.

Krajnji potez Twittera bio je gašenje Trumpova profila nakon nereda na Kapitolu što je izvršni direktor te platforme Jack Dorsey opisao kao “ispravnu” odluku, ali “opasan presedan”.

TRUMP POKUŠAO POSKRIVEČKI TVITATI: Twitter brzo odgovorio, a usput ‘stradala’ i njegova tvrtka

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021