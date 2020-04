PREDSJEDNICA EU KOMISIJE ISPRIČALA SE ITALIJI: ‘Zakasnili smo, mnogi su mislili sam na sebe. Ispričavam se, mi smo s vama’

Sedmogodišnji proračun je najjači alat na raspolaganju Europskoj uniji i on bi trebao biti europski Marshallov plan za oporavak od krize pandemije koronavirusa, izjavila je predsjednica Europske komisije

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izrazila je Italiji žaljenje zbog zakašnjele reakcije Europske unije u pandemiji koronavirusa, u članku koji je objavljen u četvrtak u tallijanskim medijima.

“Ispričavam se, mi smo s vama”, naslov je pisma koje je čelnica EK uputila Talijanima.

“Danas se Europa mobilizira da bi bila uz Italiju. Ali to nije uvijek bio slučaj”, priznaje ona u La Repubblici.

Francuska i Njemačka zakazale

Talijani su na samom početku bili ljuti jer su im i Francuska i Njemačka odbile poslati zaštitnu medicinsku opremu.

Osjećaj napuštenosti pojačao se kada su Njemačka i Nizozemska odbile poziv na zajednički europski instrument duga, tzv. koronaobveznice.

“Treba priznati da su na početku krize kada je trebalo dati zajednički europski odgovor, mnogi mislili samo na svoje vlastite nacionalne probleme”, piše von der Leyen.

‘Europa je sad promijenila dinamiku’

“U međuvremenu Europa je promijenila dinamiku”, naglašava ona, ali ne spominje koronaobveznice ni drugi potencijalni fiskalni odgovor.

Napisala je da će blok uspostaviti fond od 100 milijardi eura za financiranje plaća radnicima sa smanjenim radnim vremenom.

Također je naglasila da 25 zemalja EU-a sada šalje milijune maski Italiji i Španjolskoj.

‘Proračun EU-a je europski Marshallov plan’

Sedmogodišnji proračun je najjači alat na raspolaganju Europskoj uniji i on bi trebao biti europski Marshallov plan za oporavak od krize pandemije koronavirusa, izjavila je u četvrtak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

“Želimo oblikovati MFF (Višegodišnji financijski okvir) tako da bude ključni dio našeg plana za oporavak. Mnogi traže nešto poput Marshallova plana. Mislim da bi europski proračun trebao biti Marshallov plan s kojim bi ulagali zajedno kao Europska unija za europske građane”, izjavila je von der Leyen na konferenciji za novinare.

Marshallov plan je američki plan obnove zapadne Europe nakon Drugog svjetskog rata, nazvan po tadašnjem američkom državnom tajniku Georgeu Marshallu.

Radi se o već uhodanom instrumentu

Kao prednosti Višegodišnjeg proračunskog okvira von der Leyen je navela da je to već uhodani instrument, dok bi za druga rješenja trebalo više vremena.

“Mi u krizi trebamo brze odgovore. Ne možemo potrošiti dvije ili tri godine na stvaranje novih alata”, rekla je predsjednica Komisije.

Zemlje članice EU-a prije izbijanja epidemije koronavirusa nisu bile ni blizu dogovora o proračunu za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Temelj za raspravu bio je prijedlog Komisije iz svibnja 2018. godine, oko kojeg su se zemlje članice tradicionalno podijelile na one bogatije, koje ulažu u proračun više nego što iz njega dobiju i koje traže što manji proračun te one siromašnije koje žele sve suprotno od toga. Međutim, to je bilo prije pandemije koja će ostaviti zasad nesagledive ekonomske i socijalne posljedice i Komisija je najavila da će uskoro objaviti novi prijedlog MFF-a za sljedeće sedmogodišnje razdoblje.

